Пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл выиграл виртуальное Гран-при Азербайджана в гоночном симуляторе F1 2019. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Алекс Албон, третьим — пилота по развитию «Мерседеса» Эстебан Гутьеррес.

A third consecutive win in a row for @GeorgeRussell63 🏆@LandoNorris picks up his best result@Tiametmarduk shades @JimmyBroadbent in the YouTuber showdown

What a race in Baku!#VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/3InK5Pxnvk

— Formula 1 (@F1) June 7, 2020