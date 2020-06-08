Пилот команды «Уильямс» Джордж Расселл выиграл виртуальное Гран-при Азербайджана в гоночном симуляторе F1 2019. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Алекс Албон, третьим — пилота по развитию «Мерседеса» Эстебан Гутьеррес.

A third consecutive win in a row for @GeorgeRussell63 🏆@LandoNorris picks up his best result@Tiametmarduk shades @JimmyBroadbent in the YouTuber showdown What a race in Baku!#VirtualGP #RaceAtHome pic.twitter.com/3InK5Pxnvk — Formula 1 (@F1) June 7, 2020

Гонка состояла из 26 кругов. Помимо гонщиков «Формулы-1», в заезде поучаствовали вратарь «Реала» Тибо Куртуа, голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма и защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт. Лучшим из футболистов стал Куртуа, занявший 11-е место. Полное видео гонки можно посмотреть в Youtube.

Для 22-летнего Расселла это третья подряд победа. Ранее он выиграл виртуальные Гран-при Монако и Испании.

В неофициальном зачете виртуального чемпионата уверенно лидирует Расселл — на его счету 121 очко. Ближайший преследователь — Шарль Леклер из «Феррари» (99).

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