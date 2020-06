Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие», — написал 31-летний ирландец в Twitter, прикрепив фото с матерью.

Макгрегор провел в профессиональной карьере 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою в UFC он одержал победу над американцем Дональдом Серроне техническим нокаутом. За время выступления в смешанных единоборствах (MMA) ирландец дважды заявлял об уходе из спорта.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020