Ситуация в «треугольнике» Баку-Тбилиси-Иреван — вновь в фокусе внимания политиков и экспертов. Армения открыто притязает на территории Азербайджана и Турции, скрыто — другой соседней страны, — это заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии Олимпийского комплекса в Тертере привлекло понятное внимание экспертов и политиков не только в Азербайджане, но и за его пределами.

Поясним. Тема территориальных притязаний Армении еще и на земли Грузии возникла не в последние 24 часа. Армения объявляла войну Грузии еще в 1918 году и успела эту войну проиграть. Тем не менее заполучила в подарок от Москвы, уже после «советизации» Южного Кавказа, исконно грузинские земли Лори. А теперь, в полном соответствии с правилом «аппетит приходит во время еды», уже планирует «присоединить» к Армении грузинский регион Самцхе-Джавахети, район компактного проживания этнических армян. Некоторые, наиболее рьяные, уже называют «армянским городом» и Тбилиси. Серьезного внимания заслуживает вопрос так называемых «спорных церквей», то есть грузинских храмов и монастырей, в одночасье объявленных «армянскими» — об этом писал еще Илья Чавчавадзе, «Прихватизировав» грузинские земли, Армения в 1996 году добилась внесения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО грузинских монастырей Ахпат и Санаин, лицемерно объявив их «византийскими». И сегодня мало сомнений, что вопрос «спорных церквей» также будет использоваться для территориальных притязаний к Грузии.

Но теперь о том, что Армения предъявляет притязания на земли не только Азербайджана и Турции, но и еще одной соседней страны, открыто заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. А это коренным образом меняет ситуацию. Очевидно, что армянские притязания на земли Грузии вышли на опасный уровень, и этот вопрос стал предметом диалога между Баку и Тбилиси.

В самом деле, заявление президента Азербайджана прозвучало в то время, когда в Тбилиси открыто и официально заговорили об опасной провокационной возне, призванной подорвать добрососедские отношения Азербайджана и Грузии. На сей счет есть официальное заявление грузинских спецслужб. Какие иностранные государства за этим стоят, официально конкретизировать не стали. Но всю конспирацию самым что ни на есть бездарным образом, пардон, «спалили» армянские же СМИ, которые по горячим следам принялись старательно запугивать грузинских читателей мифическими «страшными планами», которые будто бы вынашивают в отношении Грузии такие-сякие Азербайджан и Турция. Сначала здесь пытались обвинить Азербайджан в намерении вторгнуться на территорию Грузии, о чем уже рассказывал Minval.az. Затем в ход пошли фейки о будто бы существующих в Турции планах вторжения в Батуми, где недавно задержали турецких «нелегалов». У армянских экспертов фантазия разыгралась вовсю: тут тебе и «Баку уже два года усиливает военное присутствие на границе с Грузией», и зловредные планы в отношении Батуми, и пророчества, что в результате «Грузия окажется в тисках». А затем авторы сего прогноза банально проговариваются: «Тбилиси в определенных обстоятельствах сам может обратиться за помощью к Баку», а «армяне могут стать для азербайджанцев великолепным алиби». То есть по сути дела признали, что совместный ответ Баку и Тбилиси в ответ на армянские поползновения на грузинском направлении — это реально. Как и то, что этот ответ, вполне возможно, будет военно-силовым. Сказать, что для Армении это катастрофа, ничего не сказать.

Пожалуй, одно только это — уже достаточное обоснование, почему Армения развернула такую лихорадочную активность по подрыву добрососедских отношений Азербайджана и Грузии. Для нее это представляет собой по сути дела «манерв последнего момента». Не говоря о том, что эта страна — еще и известно чей форпост, а у Кремля свои планы и в отношении Грузии, и в отношении проходящих по ее территории нефте- и газопроводов, особенно после того, как Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию.

А вот это уже придает совсем другое «прочтение» событиям вокруг монастырского комплекса Кешикчидаг, или Давид Гареджи.

Напомним: 4 июня в Грузии отмечается праздник «Гареджоба». Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио провел службу в одном из храмов комплекса, а потом заявил: «Мы надеемся, что наше братство с Азербайджаном будет сохранено и вместе с тем будет установлена истина, а работа комиссии будет хорошо проведена».

Но еще накануне стало известно, что в этот же день новоявленная организация под претенциозным названием «Грузинский марш» решила устроить масшабную провокацию в районе монастырского комплекса Кешикчидаг.

Здесь, конечно, стоило бы поинтересоваться, почему ее организатор — некий Сандро Брегадзе — не стал призывать своих сторонников пойти маршем к монастырю Худжаби, который «вдруг» оказался спорным с Арменией — вместе с землей, на которой он стоит. Впрочем, изрядную пищу для размышлений дает информация, что сей субъект не только жертвовал деньги «Грузинской мечте», но еще и тесно связан с российскими спецслужбами. А многие другие «радетели» за Кешикчидаг известны своими связями с армянскими кругами.

Но на сей раз понятно и другое. Монастырский комплекс, находящийся на спорном участке границы, регулярно посещают священнослужители и паломники из соседней Грузии. Но одно дело — священнослужители и паломники. И совсем другое — экзальтированные «гражданские активисты», которые направляются к храмовому комплексу не помолиться, а именно что устроить провокацию и драку с пограничниками.

Как еще накануне предупредила Госпогранслужба Азербайджана, группа граждан Грузии намерена устроить провокацию, нарушив азербайджано-грузинскую государственную границу на территории Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг». ГПС официально уведомила об этом грузинских коллег и предупредила, что любая провокация на границе будет пресечена, а вся ответственность ляжет на организаторов провокации. В СГБ Грузии пригласили лидера антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давида Кацарава, который уже устраивал провокационные игры у стен монастырского комплекса. Проще говоря, провокацию пресекали с обеих сторон границы. Отдавая себе отчет, насколько важны двусторонние отношения Азербайджана и Грузии и кто пытается их подорвать. «Как известно, была получена информация о намерении совершения группой граждан Грузии провокационных действий, направленных на нарушение госграницы 4 июня 2020 года. В результате превентивных мер, осуществленных Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики и Грузинской пограничной службой, на территории Государственного историко — культурного заповедника «Кешикчидаг» на азербайджано-грузинской государственной границе не было зафиксировано никаких инцидентов провокационного характера», — сообщили в ГПС Азербайджана. И понятно, что такое сотрудничество по пресечению провокаций будет продолжено.

А это значит, что эксперты из ближнего круга Пашиняна перепугались не зря.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az