В последние дни наблюдается увеличение числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

«Возникла новая ситуация. Причиной является несоблюдение гражданами правил карантинного режима. Становится актуальным вопрос прекращения смягчения карантинного режима. Обсуждались различные варианты, в частности, вопрос об ограничениях. Может вступить в силу правило полного ограничения с вечера пятницы до утренних часов понедельника», — сказал И.Мамедов.

И.Мамедов отметил, что может быть предусмотрено полное ограничение движения с вечера пятницы до утренних часов понедельника, запрет на выезд на общественном, частном транспорте, закрытие магазинов, ограничение в графиках работ: «Но в связи с деталями этого вопроса будет обращение, выступление премьер-министра, эти вопросы будут рассмотрены детально. После этого Оперативный штаб подробно проинформирует о деталях ограничений».

При этом председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы заметил, что число инфицированных коронавирусом в Азербайджане с каждым днем растет минимум на 200 человек.

По его словам, Опертивный штаб уже обратился по назначению для введения запрета в связи с выходом на улицу в оранжевых зонах.