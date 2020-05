Британское следствие установило, что дети бывшего начальника Министерства национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова приобрели ряд роскошных домов в Лондоне, в том числе дом стоимостью 17 миллионов фунтов стерлингов около Харродса.

Как сообщает Minval.az со ссылкой на The Guardian, кэши файлов клиентов, взломанных Cayman National Bank (Isle of Man) Ltd (CNBIOM) в ноябре 2019 года, и впоследствии опубликованные в интернете, показывают, что семья Махмудовых создала империю бизнеса и недвижимости стоимостью около 100 миллионов евро.

Почти все активы были приобретены через компании, связанные с сыном Э.Махмудова, 36-летним Анаром, и его 31-летней дочерью Наргиз Махмудовой.

В период с октября 2014 года по июль 2015 года банк, базирующийся на Каймановых островах, отметил, что Анар Махмудов внес вклады на счета Britannia Group Ltd на сумму почти 14 миллионов фунтов стерлингов.

Совместное расследование утечек данных журналистами показывает, что среди объектов, приобретенных братом и сестрой были два офисных здания в городах Пул и Борнмут, стоимостью £13,5 млн.

Расследование также показывает, что Анар Махмудов владеет правами на четырехэтажную недвижимость на Понт-стрит, Найтсбридж, купленную за 17,35 млн фунтов стерлингов.

Известно, что свекровь Анара Махмудова, супруга арестованного экс-главы Межбанка Азербайджана Замира Гаджиева, потратила более 16 миллионов фунтов стерлингов в Харродс.

Адвокаты Анара и Наргиза Махмудовы отметили, что «богатство семьи можно проследить до предка Аслана Ашурова, который разбогател в 19 веке». Они сказали, что Анар Махмудов «был успешным бизнесменом сам по себе».

В кэшэ утекщих документов также было письмо, объясняющее, что богатство Анара Махмудова было получено от его тети Эльмиры Махмудовой, «основавшей нефтяную и строительную фирму в Баку».

Следствие установило, что Махмудовые также владеют недвижимостью и компаниями на Майорке, в Люксембурге и Литве.

Minval.az