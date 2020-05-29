По случаю дня республики премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился с посланием к соплеменникам, в котором заявил о недопустимости утраты «государственности и гражданства, суверенитета и прав, веры и оптимизма». Но для достижения цели, заметил он, внешняя политика страны должна ставить перед собой реальные приоритеты, строящиеся на праве владения.

Что сказать, цели как цели, и вроде ничем не отличаются от чаяний других народов, которые встали на цивилизованный путь развития, культивируя уважение, полезный обмен и добрососедство. Но все, к чему стремятся сограждане Никола Воваевича, не должно достигаться за счет других народов, точнее, методом экспроприации чужого наследия.

Право на владение подразумевает наличие законных оснований на содержание в собственности материальных, духовных, исторических и прочих активов, наработанных собственными усилиями, или же трудом предков. Это же право подразумевает наличие возможности на пользование материальными и нематериальными ценностями, на которые оформлена законная, а не фиктивная собственность.

Как же быть с наследием, которое не имеет под собой никаких свидетельств на армянское происхождение? Например, на территории с неармянским культурно-историческим наследием?

Весьма примечательно, что в обращении и премьера, и президента республики в качестве отправной исторической точки обозначено «Армянское Киликийское королевство», которое-де существовало 500 лет назад. Получается, что нынешнее армянское государство, созданное на исторически тюркских землях, является правопреемницей того самого образования, которое кануло в Лету.

Если принять во внимание, что то государство находилось на территории Передней Азии и которое, якобы, имело выход к Средиземноморью, располагая портами и заливами, то встает естественный вопрос – каким же образом утраченные владения сообщались с Кавказским ареалом? Неужели то государство обладало столь внушительными размерами, коль руководители нынешней искусственно созданной республики упоминают о нем, как о прародине?!

Если обратиться к истории, то получится, что земли того царства, к которому апеллируют нынешние руководители армянской республики, утратились в результате арабизации и тюркизации, и сегодня упоминаются в качестве «армянских средневековых княжеств Малой Азии».

На поверку эти государства никогда не были полноценными образованиями и состояли в вассальной зависимости от крупных держав. Они никакого отношения к территориям, которые формируют основу нынешнего армянского государства, не имеют.

Так называемые династии Рубенидов, Хетумидов и Лузинянов, упоминаемые в справочниках, это такие же придумки творцов искусственной истории, которыми продолжают насыщать историографию фантазеры-составители в наше время.

Сомнительный контент не имеет под собой материально доказуемой базы. Если верить армянским источникам и копнуть еще глубже, то появление армян в долине, кстати, загадочной и не имеющей названия, относится к I веку до нашей эры.

Утверждается, что мифический Тигран второй присоединил эту область (надо полагать Киликию) к «Великой Армении», разместив там армян, как поселенцев, и следом потерпел поражение от Рима. Далее земли, завоеванные ранее, вместе с осевшими там армянами отошли к Римской империи.

При римском владычестве армяне составляли, как утверждают армянские источники, «некоторую часть населения региона». То есть, речи о государство образующих началах нет.

Многие из армянских источников свидетельствуют, что мученики того времени были выходцами из киликийской долины. Дальнейшее поселение армян в регионе объясняется принятием армянами христианства (301-ый год).

Одним словом, от Рима до Передней и Малой Азии всюду были армяне, и куда на карте огромного евразийского региона ни тыкни пальцем, «попадешь» на Армению.

Неплохой ход, чтобы перескочить в совершенно другой географический ареал и убедить сообщество в наличии права у армян на владение нынешними землями. Умелые и находчивые шулеры одним финтом переводят фокус внимания на Кавказ, где, оказывается, армяне также жили с незапамятных времен.

Потом бац – и вот тебе история вековой давности, когда всплывает план создания независимой и единой Армении с охватом «вековой национальной борьбы и идеологии», замешанной на клубке авантюрных хитросплетений Севрского договора (август 1920 г.), того самого, который оказался мертворожденным.

Этот сомнительный документ был детищем иностранных держав, которые вознамерились раскромсать владения Османской империи, да так, чтобы от них остались одни чудовищные воспоминания. Он подразумевал также компенсации армянам не только за мифический геноцид, но и за исторические потери.

Выступивший лоббистом армян президент США Вудро Вильсон просто разошелся в имперских настроениях и потребовал передачу им огромных территорий с выходом на черноморское побережье только ради создания «объединенного национального государства». Американца банально занесло, и с небес на грешную землю его опустила доблесть новой турецкой армии.

Союзничество кемалистов и советской России преградило путь американскому волюнтаризму, который уже тогда был не прочь закрепиться в Передней Азии благодаря искусственно создаваемому государству.

От великодушия Вильсона по сей день сносит голову армянским националистам, которые никак не соберутся мозгами, чтобы не лезть на рожон и перестать испытывать судьбу.

Если они непрестанно жалуются, будто им приходится не жить, а выживать, то пусть разберутся в своих слабостях и традиционных синдромах. Тема геноцида, которой они достали сообщество, это не боль, а меркантильная блажь, избавиться от которой возможно только добровольным желанием.

Никогда более не будет чудес, которые позволят им застолбить за собой право на владение чужим наследием.

Если им дороги такие понятия, как «государственность и гражданство, суверенитет и права, вера и оптимизм», они должны помнить, что эти же ценности священны и дороги для других народов, которые в отличие от армян выстрадали свою независимость в тяжелой борьбе, а не получили ее на блюдечке благодетелей. Это дорогого стоит.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az