Голливудская звезда Брэд Питт удивил поклонников своим неухоженным видом. Как пишет «Лайф», актёр попал на камеру во время прогулки со своим другом, солистом группы Red Hot Chilly Peppers Майклом Бэлзари, снимки опубликовало издание Daily Mail.

Brad Pitt chats up pal Flea in Malibu while looking at a $20K motorcycle: The ex of Angelina Jolie was looking at a BMW R-1250 motorcycle with his longtime friend Flea, a bassist with the rock band Red Hot Chili Peppers of the hit song Californication. https://t.co/7FFNJos4Xr pic.twitter.com/3OFr8NSDB5

— RushReads (@RushReads) May 26, 2020