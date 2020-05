Автор «Гарри Поттера», британская писательница Джоан Роулинг опубликует онлайн новую детскую книгу об истине и злоупотреблении властью под названием «Икабог» (The Ickabog), которую она хранит на чердаке в течение многих лет.

Об этом Роулинг сообщила в своем Twitter, добавив, что эту повесть читали только двое ее младших детей.

«Больше 10 лет назад я написала не имеющую отношения к другим моим произведениям сказку, которая получила название The Ickabog. Темы вечны и могут относиться к любой эпохе или к любой стране. Я всегда хотела опубликовать ее, но после последней книги о Поттере я написала еще два романа для взрослых и после определенных колебаний решила, что они должны увидеть свет следующими», — рассказала писательница.

Первая часть будет доступна 26 мая, а остальные главы будут публиковаться каждую неделю.

По словам писательницы, новая бесплатная книга — это подарок для детей и подростков, которые вынуждены проводить время дома на карантине.

Роулинг также просит детей присылать иллюстрации для каждой главы, а лучшие из них будут включены в печатное издание в ноябре.

Over 10 years ago, I wrote a stand-alone fairy tale called

The Ickabog. You can read more about how, why and

when The Ickabog was written at https://t.co/MgH9NZnSAS

2/13

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020