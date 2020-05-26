Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил (ВКС).

Об этом сообщает Африканское командование Вооруженных сил США в своем Twitter-аккаунте.

По данным американских военных, сначала самолеты с территории России были переброшены в Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть их российское происхождение. После этого они перебазировались в Ливию.

При этом, как утверждают в ВС США, в Ливии МиГ-29, Су-35 и Су-24 передадут под управление действующих в регионе российских частных военных компаний (ЧВК), в частности ЧВК Вагнера, которые поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

В дальнейшем, убеждены в США, данные истребители и бомбардировщики будут задействованы в боях против сил оппозиционного Хафтару правительства национального согласия (ПНС).

При этом, как заявил командир Африканского командования ВС США, генерал Стивен Таунсенд, очевидно, что ни ЛНА, ни ЧВК не смогут использовать и обслуживать подобные боевые машины самостоятельно, без государственной поддержки. Такую поддержку им будет оказывать именно Россия, подчеркнул Таунсенд.

Minval.az