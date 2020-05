Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил (ВКС).

Об этом сообщает Африканское командование Вооруженных сил США в своем Twitter-аккаунте.

По данным американских военных, сначала самолеты с территории России были переброшены в Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть их российское происхождение. После этого они перебазировались в Ливию.

При этом, как утверждают в ВС США, в Ливии МиГ-29, Су-35 и Су-24 передадут под управление действующих в регионе российских частных военных компаний (ЧВК), в частности ЧВК Вагнера, которые поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

В дальнейшем, убеждены в США, данные истребители и бомбардировщики будут задействованы в боях против сил оппозиционного Хафтару правительства национального согласия (ПНС).

При этом, как заявил командир Африканского командования ВС США, генерал Стивен Таунсенд, очевидно, что ни ЛНА, ни ЧВК не смогут использовать и обслуживать подобные боевые машины самостоятельно, без государственной поддержки. Такую поддержку им будет оказывать именно Россия, подчеркнул Таунсенд.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

«For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now.» — Gen. Townsend

