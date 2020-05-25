В последние дни бесспорной «темой номер один» для азербайджанской общественности оставался устроенный оккупантами в захваченной Шуше очередной шабаш, на сей раз помпезно названный «вступлением» Араика Арутюняна в должность никем не признанного «недогосударства». Мнения разделились: одни подчеркивали, что этому шоу на оккупированных азербайджанских землях, устроенному по итогам фарса под названием «выборы», которых никто в мире не признал, не следует придавать статус события эпохального масштаба и тем самым, пусть и невольно, «смещать информационно-эмоциональные акценты» в пользу Армении, другие обвиняли в бездействии власти Азербайджана и требовали немедленного ответа…

А теперь становится понятно, что над ответом Азербайджан как раз активно работает. И не в режиме «немедленных» и эффектных жестов. Накануне звонкую оплеуху влепили армянским оккупантам власти ФРГ, где армянские оккупанты попытались учредить «представительство Нагорного Карабаха» во главе с неким Арутюном Григоряном, организовывать «туры» на оккупированные азербайджанские земли, распространять информационные, точнее, дезинформационные материалы и т.д. После неоднократных обращений азербайджанской стороны МИД Германии официально заявил, что «Федеративная Республика Германия не признает т.н. «НКР»», а значит, «не существует ни аккредитованных дипломатических или консульских представителей, ни признанного представительства этого образования». Более того, немецкие дипломаты официально предупредили, что выдавать себя за «послов» и «представителей» несуществующего «государства» — это в ФРГ уголовно наказуемое деяние, и добавили, что «МИД Германии в письменной форме потребовал от господина Григоряна незамедлительно прекратить создавать любую видимость международно-правовой субъектности Нагорного Карабаха и связанного с ней дипломатического или консульского представительства. Было доведено до сведения, что в случае невыполнения требования, будут предприняты правовые меры». Арутюн Григорян предпочел не рисковать и тут же оперативно «подчистил» все, от «представительства» до интернет-порталов и даже аккаунтов в Facebook и Twitter.

Более того, «оплеуха по-берлински», которую —совершенно неожиданно для себя! — получил Никол Пашинян, явно встраивается в политические тренды на европейском направлении. Напомним: еще около двух недель назад Совет Европейского союза утвердил документ, в котором определены основные параметры политики ЕС в отношении государств-членов «Восточного партнерства», где четко и недвусмысленно назвал поддержку территориальной целостности и уважение границ в числе основополагающих принципов своей политики, а также поддержал существующие форматы переговоров по урегулированию. Чем обнулил надежды Иревана на подключение созданного в Карабахе оккупационного режима к переговорам по урегулированию. Теперь последовала «оплеуха по-берлински», после которой не осталось сомнений: новые «тренды», обозначенные в решении Совета ЕС, вступают в действие. Еще раньше в центре внимания общественности были решения французских судов, которые «пакетами» отменяли «декларации о дружбе», заключенные местными муниципалитетами с оккупационными «властями» того же Карабаха. Если верить различным источникам, готовится и резолюция Европарламента, которая не на шутку напугала и обеспокоила Иреван…И это не моральная поддержка и не пост в соцсетях, а основополагающие принципы политики Евросоюза и ведущих стран, входящих в него.

Здесь, конечно, огромное пространство для анализа и комментариев. Понятно, что созданный Арменией на оккупированных азербайджанских землях режим Европа, как и весь цивилизованный мир, не видит в упор. Очевидно, что в разрезе политической конкретики «вес», важность и значение принципов территориальной целостности и нерушимости границ повышается. Несомненно, что это все не упало с неба, и Евросоюз уточняет свои приоритеты не потому, что так сошлись звезды, а Никол Пашинян, со всем своим шлейфом «демократа», «революционера», «короля улиц» и вообще «народно-революционного премьера», так и не смог «выгодно продать» европейским политикам свой революционный имидж. Происшедшее — результат продуманной и «наступательной» дипломатии Азербайджана. Армения терпит от нашей страны на европейском треке системное дипломатическое поражение.

Можно, конечно, долго рассуждать о том, когда это системное дипломатическое поражение удастся конвертировать в реальные меры давления на Иреван, отразится ли это на деятельности Минской группы и т.д. и т.п. Но на этом фоне Давид Шахназарян, бывший министр национальной безопасности Армении, озвучил важный вывод. По его словам, «Евросоюз встал на сторону Азербайджана и дал ему карт-бланш на новую войну с Арменией». Напомнив армянской общественности о том, что нынешние успехи азербайджанской дипломатии — это не только и не столько работа над тем, чтобы мировое сообщество в отношении Армении перешло от увещеваний и уговорам к реальному давлению, сколько дипломатическая подготовка к военному решению. После чего к делу приступят уже «люди в погонах», и те сценарии азербайджанских учений, которые на днях так напугали армянское министерство обороны, будут реализованы уже не на полигонах. Азербайджан, как всегда, действует системно: пока свои задачи решают дипломаты, к решению своих задач уже готовятся военные. Давид Шахназарян это уже понял. Теперь важно, чтобы его услышали на Баграмяна, 26.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az