Президент США Дональд Трамп объяснил рост цен на нефть снижением ее добычи Саудовской Аравией. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Цены на нефть растут, поскольку Саудовская Аравия снижает уровень добычи», — написал Трамп.

Он отметил, что в США цены на бензин находятся на рекордно низком уровне.

Crude Oil prices going up as Saudi Arabia cuts production levels. Our great Energy Companies, with millions of JOBS, are starting to look very good again. At the same time, gasoline prices at record lows (like a big Tax Cut). The BEST of all Worlds. “Transition To Greatness”

