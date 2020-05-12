Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 12 мая принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в формате видеоконференции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Выступив на мероприятии, Эльмар Мамедъяров, прежде всего, поздравил участников заседания с 75-й годовщиной Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он отметил, что народ Азербайджана также внес важный вклад в эту общую победу. Память о всех, кто способствовал победе в войне, одной из самых страшных войн в истории человечества, будет жить вечно. В то же время министр подчеркнул, что азербайджанская сторона особенно обеспокоена героизацией нацистского движения и тех, кто сотрудничает с нацистским движением в регионе в любой форме, включая воздвижение памятников.

«Мы считаем важным устранение таких тревожных тенденций ценой наших совместных усилий», — сказал Эльмар Мамедъяров.

Он отметил, что сегодняшняя встреча проходит в сложное время – в период пандемии коронавируса COVID-19.

«Пандемия, несомненно, влияет на международную деятельность. Из-за кризиса некоторые встречи, визиты, а также международные мероприятия были отложены. Однако вместе с тем мы являемся свидетелями того, что многие встречи проводятся в ином формате, как сегодня — в режиме видеоконференции», — отметил Мамедъяров.

Он подчеркнул, что пандемия ясно продемонстрировала необходимость повышения эффективности сотрудничества, взаимопомощи и координации на международном уровне, и добавил, что COVID-19 стал своего рода проверкой готовности мира к глобальным кризисам.

Сказав, что Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией коронавируса как в стране, так и во всем мире, что демонстрируя глобальную солидарность, Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в борьбе с коронавирусом в размере 10 миллионов долларов США, министр довел до сведения участников заседания, что Азербайджан также оказывает финансовую и материальную помощь отдельным странам.

Проинформировав участников встречи о предпринимаемых Азербайджаном оперативных и упреждающих шагах для предотвращения распространения коронавируса внутри страны, Эльмар Мамедъяров сказал, что ограничительные меры были приняты в соответствии со сложившимися условиями.

«В феврале при Кабинете министров Азербайджана был создан оперативный штаб по предупреждению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Азербайджана. С начала марта в стране поэтапно был приостановлен учебный процесс во всех образовательных учреждениях. Все запланированные на территории страны массовые мероприятия были перенесены или отменены. С середины марта был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с конца марта – специальный карантинный режим», — сказал Эльмар Мамедъяров.

Он довел до сведения аудитории, что сегодня правительство Азербайджана принимает все необходимые меры для успешного преодоления возникших беспрецедентных трудностей. Все ресурсы государства мобилизованы и эффективно используются для достижения поставленных целей.

Министр отметил, что эвакуация граждан на Родину, оказавшихся за границей, стала одной из важнейших задач в условиях кризиса. На данный момент, в сложившейся ситуации, были приняты все необходимые меры для возвращения граждан из других стран. Данные меры продолжаются, и на сегодняшний день около 20 000 граждан Азербайджана были возвращены в страну. Результат периодически ужесточаемых ограничительных мер был положительным, и вот уже три недели в Азербайджане наблюдается положительная динамика. То есть, выздоровевших от коронавируса людей больше, чем инфицированных. Относительно низкий процент смертности свидетельствует о том, что работа ведется в позитивном направлении. С 4 мая в Азербайджане приступили ко второй фазе смягчения ограничительных мер, добавил Мамедъяров

«Считаю, что СНГ является важной площадкой для обсуждения совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также обмена опытом относительно действий, предпринимаемых нами на национальном уровне, оказания поддержки друг другу в нужный момент и укрепления солидарности между нашими народами.

Нынешняя повестка дня предусматривает обсуждение актуальных вопросов в таких сферах гуманитарного сотрудничества, как международное молодежное сотрудничество, а также развитие сотрудничества в области физической культуры и спорта. В Азербайджане этим сферам уделяется очень большое внимание. Традиционные тесные связи в гуманитарной сфере и в области культуры являются благодатной почвой для укрепления сотрудничества между нашими странами.

В связи с этим, хотел бы отметить значимость подписания на сегодняшнем заседании Решения о проекте Стратегии развития сотрудничества государств-членов Содружества Независимых Государств в области физической культуры и спорта на 2021-2030 годы. Уверен, что данная Стратегия позволит нам значительно укрепить наше сотрудничество в области физической культуры и спорта, достичь важных результатов в деле привлечении граждан к занятиям физической культурой и спортом», — сказал Эльмар Мамедъяров.

Напомнив, что Азербайджан за очень короткое время превратился в центр спортивных соревнований, где проводятся мероприятия различного международного уровня, министр сообщил, что поддержка, оказываемая государством спорту, реализация государственных программ высоко оцениваются международными спортивными структурами. В течение последних пяти лет в республике были успешно проведены такие мероприятия международного масштаба, как Европейские игры, Игры исламской солидарности, в том числе чемпионаты мира и Европы, кубки мира и соревнования Гран-при по многим видам спорта. В этом году в Азербайджане вновь планировалось проведение престижных спортивных соревнований, добавил министр.

«Среди них — четыре матча чемпионата Европы по футболу, в том числе, один четвертьфинал. Однако, в связи с пандемией коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сместил сроки проведения чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Уверен, что принимаемое сегодня Решение «О проекте Стратегии международного молодежного сотрудничества государств-членов Содружества Независимых Государств на 2021-2030 годы» позволит нам существенно расширить международное молодежное сотрудничества в рамках СНГ, более активно привлекать молодежь к решению задач социально-экономического развития наших государств.

Сложившиеся сегодня в мире реалии требуют эффективного взаимодействия и координации усилий всех государств в противодействии новым вызовам и угрозам стабильности и безопасности. Однако, существующие на пространстве Содружества неурегулированные конфликты, в частности армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, не позволяют в полной мере и эффективно реализовать интеграционный потенциал в рамках Содружества и являются главным препятствием для более тесного взаимодействия государств — участников СНГ в противодействии новым вызовам и угрозам. Последние заявления руководства Армении показывают, что армянская сторона всячески старается препятствовать активизации процесса мирного урегулирования конфликта, тем самым создавая новые угрозы региональной стабильности и безопасности.

Азербайджан привержен скорейшему политическому урегулированию конфликта. Вместе с тем, переговоры не могут длиться вечно и не должны служить продолжению и сохранению ситуации, возникшей в результате применения силы, оккупации и этнических чисток. Хотел бы еще раз напомнить, что Азербайджан имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности всеми средствами в пределах его международно-признанных границ, как это зафиксировано в Уставе ООН, Хельсинском Заключительном Акте, Парижской Хартии и известных резолюциях СБ ООН. Скорейшее урегулирование конфликтов на основе суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств, несомненно, будет способствовать укреплению региональной и международной безопасности, социальному прогрессу и экономическому сотрудничеству в регионе», — подытожил Эльмар Мамедъяров.

Minval.az