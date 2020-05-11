Армяне, два года назад вверившие свои верительные грамоты революционеру Пашиняну, снова на перепутье. Переоформление национального предназначения это не новое для них явление.

Не одно десятилетие наделенные полнотой властных полномочий силы делали одну попытку за другой, чтобы заставить мир считаться с собой, как с нацией, успешно справляющейся с задачей самоутверждения. Вроде что-то смогли, чего-то добились.

Но из всего, что сегодня заботит политический истеблишмент, напрашивается один вывод – процесс взросления продолжается, и у действующего премьера по ходу действий вырабатываются новые взгляды на вещи. Словом, в повестку пришли новые задачи, но имеются ли способы их решения?

Суть ситуативности в том, что задачи не имеют окончательного решения, и это прекрасно известно авторам нововведений. Зато их периодическая актуализация дает возможность национальным силам самовыразиться характерным образом.

Попросту говоря, идущие в авангарде люди завоевывают умы не интеллектом и прагматичностью, а радикализмом, как и в прошлом, полагаясь на классический террор.

История повторяется. Пашинян поднимает планку на новую высоту, чтобы задекларировать национальное эго с помощью смены курса, но цель прежняя — возвращение национального достоинства. Раз так, то получается, что достоинство утрачено, и вина лежит не на самих армянах, а на других.

Выстраивание «совершенно новой внешнеполитической концепции ради достижения состоятельности» объявляется премьером новым стратегическим приоритетом. Вроде цель благородная, и нет резона отказывать в этом праве армянам. Но вопрос в том, что ради ее достижения создается не центр притяжения, не полюс созидательного действия, а новый очаг дестабилизации.

Главный персонаж во всеуслышание признает униженное состояние народа, его пагубную зависимость от внешних сил.

Армения, по его словам, больше не намерена мириться со статусом «третьесортной страны», и желает позиционировать, как государство, с чьим мнением должны считаться остальные.

В том, что страна не смогла встать в один ряд с самодостаточными субъектами, очевидный факт. Но вызывает удивление обвинительный тон в адрес внешних акторов, из чего получается, что виновником всех бед армян являются не они сами, а кто-то другой. Не от того ли, что многострадальный этнос все время культивирует в себе умение скандалить, добивается вожделенных целей через конфликтность и шумные разборки?

В благородных намерениях премьер указывает на определенные риски, пытается призвать соотечественников быть начеку, ибо «исторический выбор» может спровоцировать обострение.

Однако небезынтересно знать, почему с виду мирный цивилизованный ход, которым желает руководствоваться неугомонный и малоэффективный премьер, может повлечь обострения или коллизии?! Тем более Пашинян рассчитывает на «конструктивные и неконфликтные отношения с внешним миром».

Провозглашая поход на взятие новых демократических высот, он рассчитывает на участие народных сил, на усиление рядов сподвижников и последователей, и это естественно.

Первыми, кто откликнулся на благие намерения премьера, это не интеллектуалы и не зрелые силы, а классическая террористическая структура «Сасна црер», та самая, которая уже не первый год стоит на запасном политическом пути, имея в своем арсенале полный боекомплект гангстеризма.

Пока Пашинян в парламенте блистал мастер-классом предводительства, лидер террористов Жирайр Сефилян в подобающей транскрипции раскрыл суть новой премьерской концепции. Пашинян не отважился называть вещи своими именами.

Он лишь наяривал круги по принципу «вокруг да около», Сефилян же расставил все по полочкам, обвинив Москву во всех смертных грехах армян, в попытке спровоцировать гражданскую войну.

Главный террорист страны утверждает, будто Кремль оказывает давление на Армению ради уступок в карабахском вопросе. Получается, что делается это ради Азербайджана. Но не это главное в его брутальной концепции.

«Сасна црер» после известных событий с нападением на полицейскую базу и взятием заложников, помнится, был амнистирован Пашиняном. Сегодня он отрабатывает долг перед властью, которая пытается воспроизвести эффект массовости.

Но премьер упускает из виду важную деталь. Закрутка нового сюжета опять привязана к карабахскому вопросу, который играет роль регулятора в армянской политической системе. Если Пашиняну кажется, что он смог приручить сефиляновскую группу и подчинить ее своим целям, глубоко ошибается.

«Сасна црер» все время осуществляет наезды на Россию, требует вытеснения русского языка из Армении, ставит вопрос отключения российского вещания, видя в Москве одно большое зло. И сегодня власть принародно идет на сговор с силой, которая не боится перескочить за красную черту.

Террористам все равно на кого наезжать, где найти смерть, но готов ли к фатальному стечению обстоятельств премьер, который выставляет в роли триггера новой концепции одиозного элемента?

В политике, как и в бизнесе, банкротство вынуждает лузеров хвататься за любую соломинку, кооперироваться с кем угодно ради спасения. Пашинян свой максимум выжал, и его призрачный актив ничего не изменил в жизни страны.

Он вынужден идти на союз с маргиналами, террористами и с кем угодно, лишь бы устоять. Но ему слабо сделать единственно верный шаг в направлении консенсуса с Баку.

Возвращение достоинства приходит не в одночасье, а с реализацией продуманной программы. Победы за пределами страны достигаются благодаря успешности во внутренней жизни. Если армянская власть до сих пор этого не осознала, то с ней все становится ясно.

Высокая политика реализует себя через мудрую государственную политику, а не через террор и радикализм. Идя на союз с террором, Никол Пашинян закрывает себе дорогу.

Если политик совмещает глупость с подлостью, сам выносит себе приговор. Альтернативой этому выступает ставка на интеллект и высокую этику. Но, видать, этого благородного ресурса нет в багаже лидера, раз спутался с бесами, ратующими за перманентную войну против всех.

Вывод напрашивается сам по себе: Кремль, безусловно, в скором времени отреагирует на действия своего сателлита, который во власти агонии пытается выйти из орбиты российского влияния. Где, кстати, помимо прочего, пропашиняновские СМИ в последние дни злорадствуют относительно ухудшающейся ситуации с коронавирусом в России, предрекая ей скорый крах… Но все, похоже, будет, как в русской поговорке: «не рой яму другому, сам можешь оказаться в ней». В этой самой яме уже оказался армянский премьер.

Само собой, Баку, где пристально следят за развитием ситуации на армяно-российском треке, находится в «выжидательной» позиции. И не зря высшее военное руководство страны уже несколько дней находится на передовой, понимая, что обстоятельства складываются благоприятным образом. Грядут перемены, а вместе с ними и де-оккупация исконно азербайджанских земель – Шуши и Иревана.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az