10 мая Азербайджан отмечает день рождение и поминает видного политического деятеля, своего общенационального лидера, создателя современного Азербайджана – Гейдара Алиева.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов рассказал известным молдавским изданиям «Блокнот Молдова», «Трибуна.md» об общенациональном лидере нашей страны Гейдаре Алиеве.

— Сегодня Великому лидеру исполнилось бы 97 лет.

Гейдар Алиев — великая личность, талантливый и смелый политический деятель, большой патриот своей страны и народа. Вся его жизнь и деятельность прошла рядом со своим народом, для которого он жил и творил. Дважды находясь у власти республики, он спас Азербайджан от кризиса и определил успешный путь развития страны.

В 1969 году когда он вступил к руководству Советским Азербайджаном и правил им 13 лет, под его руководством Азербайджан превратился в одну из развитых стран Советского Союза. По его инициативе и непосредственном участии в Азербайджане были реализованы важные социально-экономические, инфраструктурные проекты, развивалась промышленность.

В 1982 году талантливого сына азербайджанского народа пригласили в Москву на новую высокую должность. Несмотря на это, Гейдар Алиев продолжал заботиться об Азербайджане, пытался, находясь в Москве помогать своей родной стране.

Как известно, в 1987 году Гейдар Алиев, против которого были выдвинуты совершенно необоснованные обвинения был отстранен от всех должностей. Потом история докажет, что это было обусловлено завистью, ревностью, личной неприязнью в отношении него. Потому что такой сильный, талантливый и принципиальный политик как Гейдар Алиев, пользующийся большим авторитетом на Советском пространстве, не мог устраивать человека, который в силу случая оказался у власти.

Именно тогда, после отставки Гейдара Алиева поднял голову армянский сепаратизм в Нагорном Карабахе. К сожалению, советское руководство в то время не приняла никаких действий, чтобы противостоять этому, не отреагировало. Мы знаем к чему привела такая халатная политика — к распаду Советского Союза, к военным очагам на всем его бывшем пространстве.

Когда в 1990 году когда против нашего народа было совершено кровавое преступление, за которым стоял тогдашний советский руководитель, именно Гейдар Алиев в тяжелый для азербайджанского народа встал рядом со своим народом, и не побоявшись ничего, пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве открыто выразил свой протест действиям советской власти.

Пройдя через трудности и многие несправедливости, великий лидер по зову своего народа в 1993 году вернулся в Баку. Вернулся, чтобы спасти и возродить свою страну, вывести ее из глубоко кризиса и бушевавшей войны. И он, как это было всегда, оправдал доверие народа, за короткий период под его руководством в Азербайджане воцарилась стабильность и развитие. В то время он предпринял важные для будущего страны шаги, во всех сферах проводились реформы, благоустраивались города, создавалась инфраструктура. В 1994 году был подписан «Контракт века», плоды которого мы видим в сегодняшнем сильном и успешном Азербайджане. Сегодняшний независимый и сильный Азербайджан — это творение этого великого человека.

Его достойный продолжатель президент Ильхам Алиев с успехом продолжил политику развития нашей страны, и вывел ее на новый качественный международный уровень.

Сегодня все еще 20 процентов азербайджанских земель, Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, остаются под армянской оккупацией. 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев изгнаны из родных очагов, из земель своих предков. 4 резолюции ООН, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель не выполняются. Несмотря на военное положение, Азербайджан сегодня ведущая страна региона, важный логистический узел, через который проходят транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг. В Азербайджане проводятся важные международные политические, спортивные и культурные мероприятия, форумы, реализуются важные нефте-газовые проекты мирового уровня. Столица нашей страны — Баку, по праву стал одним из красивейших городов мира. Кроме этого, Азербайджан сегодня стал центром туризма Южного Кавказа, живописная природа регионов, богатая архитектура столицы, интересная тысячелетняя история, разнообразие богатой национальной кухни ежегодно привлекают в нашу страну миллионы туристов. Что немало важно, гости чувствуют себя в Азербайджане в безопасности и защищенности. Гостеприимное радушие и доброжелательность азербайджанского народа отмечает каждый приезжающий в нашу страну гость. Мы все сегодня гордимся нашей страной и ее успехами.

Очередным успехом нашей страны стала борьба с напастью ХХ века – пандемией коронавируса, которая не обошла и нашу страну. Но и в этой битве Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева вновь показал свою состоятельность, свою мощь. Мы гордимся, что мировые общественные организации борьбу с короновирусной инфекцией в Азербайджане ставят в пример другим, а принятые меры называют образцовыми.

Гейдар Алиев — в одном из своих последних выступлений сказал «Я всегда гордился и горжусь, что являюсь азербайджанцем». Сегодня каждый азербайджанец, независимо от места его проживания, гордиться своей страной – творением Великого Лидера, гордиться приверженностью этого великого человека к истории нашего народа.

Minval.az