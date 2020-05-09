Что это — банальное недомыслие или поддержка территориальных притязаний к Азербайджану?

Несколько лет назад один светский хроникер дал голливудской поп-диве Шер (Шерилин Саркисян) весьма хлесткую характеристику: Шер и репутация — понятия несовместимые. То же самое можно сказать и о российском «Первом канале». Где на днях взяли и подарили Армении… земли Шамкирского района Азербайджана.

Впрочем, расскажем по порядку.

Накануне Дня победы здесь выходит в эфир документальный сериал «Любовь на линии огня» — о «лав-стори» полководцев второй мировой. Насколько удачной оказалась попытка рассказа о войне через «семейные истории» и не слишком ли она смахивает на извечную болезнь многих российских сериалов, где, вне зависимости от того, заявлен ли сериал как «исторический», «криминальный» или еще какой, все сводится к «любовным треугольникам» — отдельная тема. Важно другое. Одна из серий была посвящена маршалу Баграмяну. И журналисты «Первого канала» без тени сомнений на все лады утверждали в эфире, что родился Ованес Христофорович Баграмян… в Армении. В то время как, напомним еще раз, он родился на территории Шамкирского района Азербайджана, в селе Ченлибель, тогда — Чардахлы.

То, что с проверкой фактов у этого медиа-органа, мягко говоря, «напряженка», ни для кого не секрет. Появившийся в его эфире, посвященном оккупированному украинскому Донбассу, «распятый мальчик» стал уже мемом. Только вот вряд ли после этого журналисты «Первого» стали внимательнее относиться к факт-чекингу. Недавняя история с высылкой из Беларуси съемочной группы, в чьем репортаже по коронавирусу насчитали аж семь (!) топорных фальсификаций — пример на все времена. Совсем недавно был скандальный выпуск передачи «Человек и закон», где на полном серьезе рассказывалось о том, как злобный Билл Гейтс задумал извести весь род людской при помощи «вакцин с чипированием» — байка, которую опровергают и вирусологи, и специалисты по микрочипам, и многие другие. Еще раньше ведущий «Первого канала» точно так же увязывал название «коронавирус» с…коронами, которые вручал победительницам конкурса «Мисс Вселенная» Дональд Трамп. Потом, правда, решили представить все как «тонкий юмор», но вышло неубедительно.

Но здесь фейки и «ляпы», как бы это поделикатнее, явно указывают на соответствующую «отмашку». Проще говоря, врут журналисты «Первого» по приказу своего руководства и в полной уверенности, что именно таким образом они защищают интересы государства.

Но что произошло на сей раз? Каким образом Шамкирский район Азербайджана в эфире «Первого канала» вдруг предстал «Арменией»? Просто по недомыслию? В Останкино уверены, что в мире работает правило «раз там родился армянин, значит, это Армения»? Но если так, то отчего бы не включить в состав Армении, к примеру, Краснодар, где появилась на свет Марго Симоньян? Или Москву, где родился ее супруг Тигран Кеосаян?

Земли Шамкирского района Азербайджана и село Ченлибель, которое в советские годы называлось Чардахлы, в частности, уже не первый год являются объектом очередной серии армянских притязаний на земли Азербайджана. Их относят то к мифическому «армянскому Гардману», то к виртуальному «Северному Арцаху». Неслучайно, что у некоторых агрессивных армянских ресурсов уже случился приступ буйной радости. Здесь не только празднуют, что, «говоря о Родине Баграмяна, авторы фильма многократно повторяют слово «Армения»», а значит, «несмотря на паническую боязнь российских чиновников от СМИ упомянуть Арцах-Карабах, они все же считают его Арменией», но и строят планы, что теперь, дескать. Россия «примерно накажет» Азербайджан.

А вот это уже меняет все. Одно дело, если российский «Первый канал» умудрился замараться в очередную армянскую провокационную возню просто потому, что авторам фильма о Баграмяне что-то «занесли». И совсем другое, если притязания на азербайджанские земли здесь поддержали вполне осознанно и еще по соответствующей «отмашке».

Так что отмываться от «ляпа» в эфире про Баграмяна теперь придется всерьез. И не только авторам фильма, кстати говоря. Даже если после этой провокации не последует вызовов послов в МИД и официальных пресс-релизов.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az