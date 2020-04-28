У представителей каждой профессии — свои байки. В том числе и у «пишущей братии». В числе прочего, советские журналисты-международники рассказывали, как в одной из стран «третьего мира», только недавно получившей независимость, проводилась большая выставка, посвященная СССР. На ее открытие пожаловал местный министр. Но вот беда: в таком мероприятии он принимал участие впервые. Он произнес заготовленную речь, а когда появилась девушка с ножницами на подносе, при помощи которых член правительства должен был перерезать красную ленточку, министр явно растерялся, повертел ножницы в руках и начал снова произносить ту же речь…Впрочем, это скорее повод не посмеяться, а посочувствовать. И задуматься, чего стоят пышные разговоры в стиле «мы приучали туземцев к цивилизации, а нас взяли и вышвырнули из страны пинком».

Но вот — Армения. Страна, которая вроде бы уже три десятка лет независимое государство и где министр уж точно знает, как перерезать ленточку. Но вот что делать с собственным государственным флагом, здесь разобрались не очень. Впрочем, расскажем по порядку.

Несколько дней назад в селе Харьков близ армяно-турецкой границы, на территории Ширакского марза, установили флагшток и подняли флаг Армении. Как умильным тоном сообщают иреванские СМИ, инициатива принадлежит руководителю общины Аниаван области Мартиросу Мирояну, флаг подарил губернатор Ширакской области Тигран Петросян. А Мироян теперь делится впечатлениями с журналистами: «Раньше у нас был флаг размером 3х9, но он был изношен. Новый триколор установили вместе с учениками школы». И еще добавляет, что армянский триколор будет хорошо виден с турецкой стороны. Рядом появились еще два хачкара и надпись, удостоверяющая, что «памятник установлен в 105-ю годовщину «геноцида армян» (здесь и далее кавычки наши — Ред.)». Да еще с турецкой стороны границы расположены развалины Ани, древнего города, который в Иреване объявили очередной «столицей древней Армении» (всего таких «столиц» насчитывается аж 13).

С чего вдруг губернатор Ширака озаботился состоянием флага в селе Харьков, можно понять. Прежде всего, из-за пандемии коронавируса в Армении традиционное шествие к монументу «жертвам геноцида» пришлось отменять, ничего такого, что могло бы его заменить, изобрести не успели, но при этом как-то обратить на себя внимание очень хотелось. Но самое главное, судя по многим признакам вообще и комментариям изданий, близких к команде Пашиняна, в частности, иреванские власти не на шутку напрягает политика Азербайджана в отношении своей государственной символики. В самом деле, в Азербайджане отмечается государственный праздник — День флага, капитальные флагштоки, на которых развевается азербайджанский триколор, можно увидеть не только в Баку, но и практически в каждом городе и районном центре. Более того, в августе 2014 года своя Площадь флага появилась в городе Горадиз — в ее открытии принимал участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В декабре 2016 года глава государства открыл Музей флага в поселке Гузанлы Агдамского района. Причем в обоих случаях флаги видны и с оккупированных азербайджанских земель. Азербайджанский триколор развевается и над высотой Лелетепе.

Теперь, похоже, в Иреване попытались «ответить». Но затевать мышиную возню с флагом на оккупированных азербайджанских землях не решились (что тоже дает информацию и о раскладе сил, и о реальном боевом духе «зинворов»). А вот «воткнуть» армянский флаг поближе к турецкой границе — это безопасно, и в то же время шанс отметиться по теме «геноцида» и заодно потешить самолюбие. Можно даже порассуждать с глубокомысленным видом: «Обязывается ли Армения признать русско-турецкую оккупацию 1921 года и так называемую границу? Или флаг – первая веха на пути денонсации этих договоров и возвращения Нахиджевана, Карса, Ардагана и Сурмалу-Арарата?»

Здесь бы, конечно, напомнить иреванским стратегам, что нынешние границы Турции признаны и подтверждены множеством международных соглашений, включая Североатлантический договор, который лежит в основе НАТО. Так что Армении в этом вопросе лучше вести себя потише — если, конечно, там не хотят ввязаться в войну с Турцией и ее союзниками по НАТО без какой бы то ни было гарантии, что за свой форпост вступится Россия (которая уже «сдала» Армению сто лет назад).

Но на выходе получился оглушительный конфуз. Как проговариваются издания, близкие к команде Пашиняна, «армянский флаг размещается в зоне, охраняемой российскими пограничниками, режим ослабляется, и часть нашей родины перестает быть закрытой для ее граждан».

Можно, конечно, долго гадать, с какой стати вдруг российские пограничники «смягчили режим». Тем более что в последнее время «форпост» шумно и эмоционально обижался на свое начальство. В самом деле, как раз накануне встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по видеосвязи глава МИД РФ Сергей Лавров «раскрыл переговорные карты» и сообщил, что обсуждается на переговорах поэтапное урегулирование. Затем на ту же тему высказалась пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. В отличие от президента Франции Эммануэля Макрона, глав государств греческого Кипра, Ливана и премьер-министра Канады, президент РФ Владимир Путин не стал делать специальных заявлений по поводу очередной годовщины все того же мифического «геноцида армян» — отметился разве что посол РФ в Армении Копыркин. Словом, Иревану было от чего устроить фестиваль капризов и истерик. После чего в Москве, судя по всему, решили все же подкинуть своему форпосту «конфетку» и позволили установить флагшток в приграничной полосе.

Но если после всего катания по полу, капризного топания ногами и прочей демонстрации обид Армения добилась от России только права ВЫВЕСИТЬ СВОЙ ФЛАГ НА СОБСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, а доступ на эту территорию по-прежнему регулируют российские пограничники… Словом, не остается сомнений: затея, которая должна была продемонстрировать «торжество армянской государственности», обернулась оглушительным провалом и позором. Не беремся строить версий, кому и что в Иреване пытались таким образом доказать, но на выходе Армения только подтвердила свой статус «форпоста». Хотя, возможно, в Иреване на это совсем и не рассчитывали.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az