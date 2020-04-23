Провокационная деятельность в Грузии армянских кругов, направленная на подрыв отношений Тбилиси с Баку и Анкарой, находится в центре внимания и спецслужб Грузии, и экспертного сообщества региона. Накануне Служба государственной безопасности Грузии опубликовала отчет за 2019 год, где особое внимание было уделено попыткам подрыва извне отношений Грузии с Азербайджаном и Турцией. Как указывалось в документе, здесь отмечены элементы и «информационной», и «гибридной» войны. В этом контексте рассматривались и события вокруг спорного участка грузинско-азербайджанской границы. Этот доклад вызвал широкий резонанс, его анализировали и комментировали многие СМИ, включая Minval.az.

Теперь свой анализ документа представляет «Интерфакс-Азербайджан». Его эксперты уверены, что за указанными действиями стоит прежде всего Армения и проармянские партии самой Грузии. В их числе:

1. «Альянс патриотов Грузии»

2. Партия « Лейбористская партия»

3. Партия «Демократическое движение за единую Грузию»

4. Партия «Движение белых»

5. Партия «Свободная Грузия»

6. Партия «Свободные демократы»

7. Партия «Грузинская партия» Иракли Окруашвили

8. Партия «Картули даси»

9. Партия «Демократического движения» Нино Бурджанадзе

10. Политическое движение «Грузинский марш»

Также эксперты отметили чрезмерную активность Армении по внедрению своих кадров, работающих не только против Азербайджана, но и самой Грузии, в грузинские эшелоны власти. В Грузии, где проживают представители десятков национальных меньшинств, в последние годы создаются так называемые «советы по вопросам национальных меньшинств» – они есть при Президенте Грузии, при Мэрии г. Тбилиси, при Омбудсмене и так далее. Но что удивительно: 95% руководства и более 50% состава этих советов составляют этнические армяне и так называемые «криптоармяне», то есть лица, сменившие фамилию на грузинскую с целью скрыть свое армянское происхождение. По сути дела, «советы» оказались монополизированы Арменией и проармянскими элементами в самой Грузии, а другие нацменьшинства в Грузии практически задавлены количеством армянских голосов в любом из этих советов и просто придают «декоративную легитимность и видимость наличия представителей и других народов в этих советах». Как показывает представленный анализ, армяне и проармянские силы в Грузии активно продвигают и укрепляют позиции в государственных органах, получают высокие должности, подтасовывают и выдвигают абсурдные захватнические требования к грузинскому (например, передать армянской церкви 442 грузинские церкви), а также к азербайджанскому государству (например, передать Грузии часть территории комплекса Давид Гареджи). Аналогичные примеры открыто просматриваются и во всех других сферах государственной и общественной жизни Грузии, что, безусловно, угрожает безопасности и территориальной целостности самой Грузии.

Наш комментарий.

Доклад спецслужб Грузии, о котором идет речь, судя по многим косвенным признакам, дал старт масштабным политическим «подвижкам» на грузинском поле. Официальный Тбилиси выстраивает многостороннее стратегическое сотрудничество с Азербайджаном и Турцией, решительно выступает в поддержку территориальной целостности Азербайджана, но в то же время стремится сохранять добрососедские отношения и с Арменией. Тем более официальный Тбилиси по понятным причинам воздерживается от шагов, которые могли бы взвинтить напряженность в армянонаселенных регионах Грузии, в том числе арестов местных «тяжелых фигур». Однако теперь доклад спецслужб Грузии рисует новую пугающую реальность. Армянские и проармянские элементы разворачивают в Грузии активную провокационную деятельность, направленную на подрыв отношений Тбилиси с Баку и Анкарой, которые имеют для Грузии жизненно важное значение. Предостаточно признаков, что эта деятельность управляется извне. А появление в списке организаций, замеченных в соучастии в этой «гибридной» и «информационной» войне, еще и прокремлевского «Демократического движения» Нино Бурджанадзе как минимум не позволяет исключать, что «кукловодов» следует искать не в Иреване, а в Москве. Стремление Тбилиси не обострять ситуацию здесь восприняли не как повод тоже соблюдать джентльменские правила со своей стороны, а как шанс воспользоваться ситуацией.

А это уже ставит власти Грузии перед непростым выбором. Провокационная сеть на территории страны слишком разрослась и «осмелела». Как показывают события вокруг Кепшикчидага, она превращается в «тикающую бомбу». Мириться с ее существованием на собственной территории становится для властей Грузии слишком опасным. А соблюдение прежних «джентльменских правил» по сути дела теряет смысл: подобные правила хороши, если их соблюдают обе стороны. И то, что доклад спецслужб Грузии, где эта опасность констатируется вслух, увидел свет — вполне возможно, «информационная подготовка» и первый шаг к более жестким и решительным шагам. Вряд ли, конечно, в Грузии наутро перекроют для Армении КПП «Верхний Ларс», но в том, что между двумя странами грядет похолодание, сомнений нет. Как и в том, что теперь армянская активность в Грузии будет встречать куда более жесткое противодействие, чем прежде. Такая корректировка политики давно назрела. И она отвечает прежде всего интересам самой Грузии.

Minval.az