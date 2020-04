Ряд министров стран ОПЕК+, в том числе Казахстана, Нигерии, Венесуэлы и других, провели неформальную телеконференцию, в ходе которой обсудили ситуацию на рынке нефти, Об этом сообщила ОПЕК в Twitter.

Неофициальное обсуждение прошло по инициативе министра энергетики Алжира и президент конференции ОПЕК Мохамед Аркаб.

They welcomed the initiative of Algeria’s Minister of Energy and President of the OPEC Conference HE Mohamed Arkab to hold this informal teleconference on the current dramatic market situation.

