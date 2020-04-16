Президент Грузии Саломе Зурабишвили переговорила по видеосвязи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Об этом сообщается на сайте администрации президента Грузии.
Основной темой обсуждения стала ситуация с коронавирусом в регионе и мире.
В ходе разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркивалась важность регионального сотрудничества. Зурабишвили поблагодарила азербайджанского коллегу за акт солидарности, который проявили в Баку, когда Центр имени Гейдара Алиева окрасился цветами грузинского флага.
Ильхам Алиев в свою очередь дал высокую оценку тому, как Грузия борется с распространением коронавирусной инфекции.
Зурабишвили выразила надежду, что тяжелая ситуация скоро закончится, будет восстановлена политическая повестка дня, и она посетит Азербайджан с официальным визитом.
Great talk with @presidentaz. In the midst of the #COVID19 crisis, regional solidarity is needed. Solidarity will get us through this, and will help us move forward when we defeat this virus. pic.twitter.com/cMRlnHbVoN
— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 15, 2020