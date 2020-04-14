Соблюдение социальной дистанции в условиях свирепствования пандемии коронавируса видится одной из наиболее эффективных мер. Трудно в этом требовании упрекнуть кого-либо за излишнюю активность.

Однако мера эта предписана для граждан, и не предполагает дистанцирование от линии участия правительственных и общественных организаций. Они обязаны находиться на переднем крае борьбы.

К сожалению, некоторые ведомства неплохо устроились, спрятавшись за мощным щитом, созданным президентом Ильхамом Алиевым. Об одном из них и пойдет речь.

Обозначились нестандартные методы борьбы с опасным злом. Эффективная концепция защиты физических, социальных и гуманитарных прав населения Азербайджана приковала к себе внимание сообщества. Неслучайно Генеральный директор Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) Т.А. Гебрейесус публично воздал должное конструктивной деятельности Ильхама Алиева, назвав его методологию успешной и достойной применения другими.

Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в формате видеоконференции, инициированный Ильхамом Алиевым, и вовсе стал призывом к соблюдению оптимальных моделей взаимодействия и консолидации.

Конфедерация профессиональных союзов Азербайджана (КПСА), как структура, объединяющая в своих рядах 1,5 миллиона членов, практически отсутствует на поле боя, хотя в ее колонне действует до 17 тысяч организаций. Ежегодно в стране создаются десятки новых первичных профсоюзных ячеек, которые пополняют ряды профсоюзов и взносы в профильный фонд.

Можно возразить, дескать, самая мощная общественная структура вовлечена в орбиту деятельности рабочих групп, созданных по инициативе главы государства в интересах снижения негативного воздействия вируса COVID-19 на экономику. Еще КПСА перечислила в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом 250 тысяч манат.

Но условия пандемии таковы, что упреждающие меры сохранения макроэкономической стабильности, решения вопросов занятости и поддержания социального тонуса людей и субъектов предпринимательства должны все время диверсифицироваться, и одним из драйверов должны выступать профсоюзы.

Принцип трипартизма, который широко распространен в мире, не обошел стороной и азербайджанские реалии. Речь о практике трехсторонних консультаций и действий в интересах поиска компромиссных решений, когда достигаются соглашения между профсоюзами, предпринимателями и представителями правительственных организаций. В марте Кабинет министров, КПСА и Национальная конфедерация предпринимателей заключили коллективное соглашение на 2020-2022 годы. Да и при оперативном штабе при Кабмине тройственный союз действует.

Но может ли довольствоваться одним форматом участия организация, которая располагает огромной ресурсной базой и многочисленными подразделениями на местах?

Имя председателя КПСА, депутата Милли Меджлиса Саттара Мехбалыева фигурирует в списке третьей рабочей группы, действующей под руководством министра труда и социальной защиты населения для подготовки предложений по решению проблем занятости и социальных проблем. Но, как видно, имя главы конфедерации только фигурирует, хотя в трудную пору КПСА, как массовое общественное звено, должно еще и превратиться в автономно действующую структуру со всеми надлежащими атрибутами воздействия.

Горячие линии ведомственных и межотраслевых структур буквально трещат от многочисленных обращений граждан. На местах выполняются поручения главы государства и оперативного штаба. Прямой контакт граждан с официальными ведомствами как никогда важен, и в этих условиях КПСА действует по принципу минимальной достаточности.

Конфедерация удобно пристроилась под зонт Кабмина и третьей рабочей группы, и ее вполне устраивает коллективный стиль участия, где, как говорится, можно и сачкануть.

Профсоюзы Китая, не говоря о местной ячейке провинции Ухань, Франции, Бельгии, Израиля, Турции, большинства государств СНГ превратились в самостоятельные штабы, которые имеют четкую связь с первичными звеньями, а через них с согражданами.

Информация о положении обретается из первых рук, дела решаются в четкой координации с правительственными звеньями, которые экстренно принимают меры, дабы предотвратить негативные тенденции в выплате компенсаций, сохранении зарплат. Профсоюзы помогают властям в предотвращении проявлений волюнтаризма работодателей.

КПСА не только не удосужился создать собственную горячую линию, но и не обременяет себя обновлением официального сайта. Такое впечатление, что время для крупнейшего профсоюзного объединения остановилось.

И на этом фоне первое лицо КПСА ударилось в стихию самопиара так, что в самый раз снабдить сайт объявлением — «Мехбалыев ушел на борьбу с коронавирусом».

Может возникнуть вопрос – есть ли резон в персонификации контекста. Дело в иллюстрационном решении титульной страницы сайта.

На ней запечатлено 16 фото окошек, и добрую половину этого показателя формирует фотоальбом Мехбалыева. Глядя на страницу, можно заключить, что в этой организации работает только руководитель.

Заслуживает внимания интересная деталь. Последнее обновление страницы произошло 9 апреля, и то за счет перепечатки статьи из газеты «Азербайджан» под названием «Эталон солидарности и милосердия от Ильхама Алиева» (Həmrəyliyin və mərhəmətin İlham Əliyev nümunəsi).

В журналистском ремесле метод подбора, то есть, заполнения пространства за счет публикаций из других изданий (с указанием первоисточника) не возбраняется. Но коль героем публикации является президент Ильхам Алиев, то по какой причине материал иллюстрируется фотографией Саттара Мехбалыева? Только лишь потому, что он сподобился дать согласие на перепечатку статьи?

Другая эксклюзивная публикация информирует пользователя о перечисленных Мехбалыевым трех депутатских зарплат в Фонд борьбы с коронавирусом. Приземленный руководитель распорядился бы сообщить о своем решении в скромной манере, где-нибудь в уголке экспозиции, а не на видном месте титульной страницы, как это сделано на сайте КПСА. Налицо очевидный факт злоупотребления положением.

Профсоюзы призваны быть на острие социального партнерства с работающими гражданами на постоянной основе, и в столь чувствительное время тем более. По долгу службы они обязаны контролировать ход трудовых отношений, вопросы занятости, вовремя отвечать на запросы людей, информировать и предотвращать факты дискриминации в отношениях работодателей и нанимаемых.

Вместе с нагрянувшей пандемией прозвучал гонг, возвестивший о начале экстренной поры в выполнения не только нормативно-правовых актов, но и дополнительных мер. Режим карантина и самоизоляции требует к себе эксклюзивного отношения.

Профсоюзы должны быть на острие выполнения поставленных задач, и КПСА должен был создать собственный оперативный штаб, как это сделали смежники из других стран. Этого не сделано.

Зато заиграла кампания самообольщения в одной отдельно взятой массовой организации, которая спряталась за спинами других. КПСА мог бы выступить в роли застрельщика волонтерства, как это сделали в других странах, тем более в Азербайджане объявлен год волонтеров.

А ведь КПСА обзавелся мощной сетью внешних связей, ежегодно тратит огромные средства на визиты делегаций на международные конференции, церемонии подписания соглашений о взаимодействии, кооперации с коллегами. Неужели невозможно перенять опыт коллег?

Профсоюзы в своем роде посредники, регулирующие отношения правительственных структур с трудовым кластером. Они должны быть в гуще процессов с функцией контролеров, чтобы подставить плечо официальным инстанциям.

Видимо, команда Саттара Мехбалыева решила всей душой поддержать кампанию #Evdəqal, (сиди дома), посчитав это самым достойным вкладом в преодолении издержек пандемии.

Страна четвертый месяц живет в особой режимности, когда глава государства подает примеры деятельного участия в судьбе сограждан, используя очный контакт, дистанционный стиль, нестандартные подходы. Все они дают зримый результат.

Неужели профсоюзам не хватило потенциала сотворчества? А может для них существуют более важные приоритеты, чем защита интересов и прав рабочего класса?

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az