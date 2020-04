Исследователи Кембриджского университета проанализировали 150 полных геномов смертельного коронавируса SARS-CoV-2 и обнаружили три разных варианта инфекционного агента — A, B и С. Выяснилось, что геном, который был выделен 24 декабря 2019 года в китайской лаборатории, не является исходным штаммом вируса, с которого началась пандемия. Выводы специалистов опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Все три варианта отличаются друг от друга аминокислотными последовательностями, изменения в которых возникли за счет мутаций в геноме. Тип А наиболее близок к коронавирусу, который циркулирует в популяции летучих мышей и является предковым по отношению к SARS-CoV-2. Иными словами, тип А, скорее всего, произошел непосредственно от дикого типа коронавируса. Тип А и тип С распространились за пределами Восточной Азии и встречаются, в основном, в Европе и США.

Тип В, являющийся производным от типа А (произошли две ключевые мутации), характерен для Азии, и он не получил большого распространения за ее пределами за исключением мутировавших разновидностей. Это объясняется либо тем, что к этому типу существует иммунологическая устойчивость у остальной части населения Земли, либо экологическими барьерами, либо эффектом основателя, когда при распространении на новые территории генетическое разнообразие смещается.

Во время распространения SARS-CoV-2 в китайском Ухане коронавирус типа B был ошибочно принят за исходный вирус. Затем тип В мутировал в тип С.

По последним данным, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, умерли свыше 114 тысяч человек.

Minval.az