Боевые самолеты Су-35 и МиГ-35 — это многоцелевые истребители, имеющие достаточно большой радиус действия и объем бомбовой нагрузки. Они практически неуязвимы для современных радаров благодаря установленной аппаратуре, позволяющей «уйти» от радара и выпущенных в их сторону ракет. Они могут свободно «работать» по наземным и воздушным целям. Оба эти боевых самолета прекрасно зарекомендовали себя в Сирии, и на сегодняшний день, к примеру, Су-35 не уступает находящемуся на вооружении США F-35, рассказал в интервью «Минвалу» военный эксперт, полковник в отставке Шаир Рамалданов.

Накануне делегация азербайджанских специалистов посетила заводы компании «Сухой» и корпорации «МиГ», а в Москве заявили о готовности провести переговоры с Баку по широкому спектру направлений военно-технического сотрудничества (ВТС), включая поставки авиации.

— Данное предложение России также имеет политическое значение. Несмотря на то, что Россия является членом ОДКБ, так же, как и Армения, такое серьезное предложение по военно–техническому сотрудничеству еще раз свидетельствует, что РФ желает продемонстрировать свою заинтересованность в сотрудничестве во всех сферах с азербайджанской стороной, включая ВТС. Вероятно, вслед за этим последует предложение по комплексам ПВО. Этот разговор тоже не за горами. В любом случае для нас военно-техническое сотрудничество с Россией, являющейся членом ОБКБ и которая в вопросе карабахского конфликта играет роль первой скрипки, будет полезно. А позиция Москвы в отношении Нагорного Карабаха, судя по высказываниям российских военных экспертов, меняется в пользу Баку. Так что от этого сотрудничества Азербайджан останется в выигрыше.

— Тем временем некоторые эксперты, напоминая о том, что в декабре прошлого года первая партия истребителей «Су 30СМ» поступила в Армению, подчеркивают, что Россия параллельно продолжает процесс вооружения Азербайджана, и поставки в Армению были лишь для того, чтобы получить «жирного клиента», имея в виду нас.

— Не думаю, что во главе поставок в Армению «Су-30СМ» со стороны России была поставлена цель заинтересовать нас приобрести эти самолеты. Хотя не исключаю того, что этот фактор в какой-то степени присутствует. Но это чисто коммерческий фактор. Любое государство хочет продать свою продукцию, и предпринимает шаги, нацеленные на то, чтобы заинтересовать другую сторону в этом.

К тому же «Су-30СМ» поступают в Армению в рамках ОДКБ. С другой стороны, Армения

не самый надежный и платежеспособный партнер России. В нашем случае большую роль играет коммерческий интерес. Поэтому я не думаю, что Азербайджан закупает самолеты «Су-35» и «МиГ-35» именно только из-за того, что Армения приобрела несколько «Су-30СМ». К тому же, Азербайджан заключил соглашения о ВТС со многими странами. Мы выбираем ту продукцию, которую считаем нужной. Ничего на одном месте не стоит, вооружается в какой-то степени и Армения. Мы принимаем решение самостоятельно, исходя из интересов и задач, которые стоят перед нами. В данном случае, речь идет о ВВС Азербайджана. Процесс усовершенствования парка ВВС Азербайджана прошел определенный путь, проведен анализ ситуации, и, соответственно будут приняты правильные решения.

— Недавно Азербайджан приобрел учебно-тренировочные самолеты нового поколения М-346, произведенные итальянской компанией «Leonardo Aircraft». Коме того, сообщалось, что азербайджанская сторона проявляет интерес к боевым самолетам производства Пакистана и Китая. Выходит, что все эти планы, так сказать, остались в прошлом?

— Я бы не сказал бы, что эти планы остались в прошлом. Сейчас речь идет не об учебно-тренировочных самолетах. Мы говорим о боевых самолетах, которые может закупить Азербайджан для нужд ВВС. Поэтому все эти соглашения и вся информация о них по-прежнему в силе.

— Честно говоря, знакомясь с текстом сообщения Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, складывается ощущение, что нам настоятельно рекомендуют приобрести эти самолеты…

— Нет. Ну как нам могут навязать приобрести эти самолеты? Военно-промышленные комплексы многих стран производят самолеты, усовершенствуют боевую технику, повышают «живучесть» самолета, они все время в поиске новых рынков сбыта. Существует много параметров, которые делают эти самолеты намного дороже, чем они стоили ранее. Сегодня с учетом меняющейся системы ПВО противника, настало время обновить парк ВВС.

Почему мы сегодня покупаем те же БТР-82А, БМП-3, танки Т-90, Т-72 которые были усовершенствованы? Мы же не ставим так вопрос, что, дескать, они нам «навязаны». Это нормальный процесс. Периодически все обновляется. ВТС на этом и построено, чтобы оно развивалось. И оно развивается на основе того, что выпускаемая продукция продается, и, соответственно, ее производство наращивается еще активнее. Развивается наука, возможности, и, соответственно, и авиация развивается. Как ранее заявил наш Верховный главнокомандующий президент Ильхам Алиев, Азербайджан продолжит вооружаться самой новейшей боевой техникой. И этот процесс будет продолжен.

— Согласно сообщению ФСВТС России, азербайджанские специалисты посетили заводы компании «Сухой» и корпорации «МиГ». Может ли данное обстоятельство означать, что будет сделан выбор в пользу одного из этих двух видов истребителей?

— В данной ситуации наши специалисты предлагают сделать выбор в пользу обоих видов этих самолетов. К тому же, у нас на вооружении имеются как «сушки», так и «МиГ». А наши пилоты налетали намного больше часов, чем их коллеги из других стран СНГ, в том числе и из самой России. А потому думаю, что в конечном итоге Азербайджан заинтересуется данными летательными аппаратами, и, возможно, в ближайшем будущем будет подписан соответствующий договор о закупке определенного количества этих самолетов. Конечно, на этом фоне наши противники, оккупировавшие часть территории Азербайджана, проявляют нервозность, так как у них на вооружении подобных летательных аппаратов нет. Российская сторона в этом вопросе всегда действует свободно, тем более с платежеспособным государством. В нынешних условиях кризиса, пандемии и снизившихся цен на нефть для России Азербайджан является платежеспособным партнером. И неспроста российская сторона сама пригласила нас и представила данную боевую технику.

Что касается поставок в Армению «Су-30СМ», следует обратить внимание на то, что на вооружении самой России количество «Су-30СМ» не превышает 15% от общего числа выпускаемой продукции. Все это говорит о том, что «Су-30СМ» по многим параметрам все же уступают «Су-35».

Бахтияр Сафаров

Minval.az