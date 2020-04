43-летняя астронавт Джессика Меир рассказала, какие действия позволяют космонавтам сохранить психическое здоровье во время длительных экспедиций в космос. Видеообращение Меир опубликовано на официальной странице International Space Station в Facebook.

По словам Меир, она узнала о происходящем на Земле от журналистов. Астронавт сравнила пребывание людей дома на карантине с условиями, в которых находятся космонавты на борту космических кораблей во время длительных экспедиций.

Меир подчеркнула, что, находясь в изоляции, важно поддерживать виртуальную связь с близкими и родными, а также ежедневно выполнять физические упражнения.



На своей странице в Twitter Меир опубликовала видео, продемонстрировав, как космонавты занимаются на тренажерах в условиях невесомости.

As the current residents of @Space_Station, @AstroDrewMorgan and I thought we’d share some of our strategies for living happily in isolation. Tip #1: Exercise is vital not only for physical health, but also to your mental well-being. Here’s how we do it on @Space_Station . . . pic.twitter.com/Dzyh5WYBBj

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) April 1, 2020