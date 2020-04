Соединенные Штаты купили у России медицинские товары для борьбы с коронавирусом после телефонной беседы Дональда Трампа и Владимира Путина 30 марта.

Об этом заявил Госдепартамент США. В Кремле до этого сообщали о гуманитарной помощи американцам.

Среди покупок — аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты.

Российский военный самолет с гуманитарной помощью прилетел в Нью-Йорк 1 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва надеется на ответную помощь в случае необходимости.

#HappeningNow: Medical supplies sent by Russia 🇷🇺 to the US 🇺🇸 will help local communities and hospitals in their crucial action against the spread of #coronavirus. #Solidarity against #COVID19. pic.twitter.com/qahMukmpZO

— Russian Mission UN (@RussiaUN) April 1, 2020