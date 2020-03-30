Пока мир борется с разыгравшимся вирусом, в Армении и оккупированном Карабахе продолжается подготовка к цирковому представлению под названием «выборы». Ереван лишен возможности навязать сепаратистскому образованию свой сценарий фокусной клоунады. В Ханкенди всем заправляет местная труппа.

С появлением на манеже Никола Пашиняна она только углубляет независимость от Еревана, и причина ясна.

Глава армянского кабинета умерил степень активности в карабахском направлении, дабы не уничтожить хрупкие нити связи с оккупированными территориями. Зато экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саркисян удосужились озвучить призывы к соплеменникам «отстоять победу, завоеванную в тяжелой борьбе».

Под победой подразумевается военное положение, при котором вынуждены жить бесправные азербайджанские армяне.

В то время, как чуть ли не вся планета смирилась с домоседством, Ханкенди гонит население, как стадо, на выборы, демонстрируя непреклонность и решимость в отстаивании «свободы».

Вспоминаются мысли выдающегося английского аналитика двадцатого века Арнольда Тойнби, который знал толк в философии создания и управления государственными образованиями. Он предостерегал: «Главная слабость варварского кодекса состоит в том, что он носит личностный, а не общественный или институциональный характер. Варвары неспособны на создание устойчивых социальных и политических институтов. Внезапное падение с высот всесилия в трясину разброда – обычная судьба варварской власти».

В этой транскрипции прослеживается тридцатилетняя одиссея «независимого Карабаха», который заигрался с идеей фикс и довел сограждан до изможденного состояния. Да, были времена, когда террористические группировки, воспользовавшись неготовностью Азербайджана, смогли перехватить преимущество. Мифическая победа вскружила головы не только сепаратистским командирам, но и тем, кто дирижировал матерыми бандитами из Еревана и диаспоры, обещая несметные преимущества и материальные блага.

Наступили иные времена, и никакого преимущества армяне (все равно какие, местные или пришлые) уже не имеют. Они уже рухнули в болото раздрая и беспредельщины. В нерадостной атмосфере кучке профессиональных мошенников неймется, они продолжают обманывать сограждан, внушая им ложные цели.

Сегодняшние реалии с правами и свободами карабахцев воочию демонстрируют, до чего могут привести обманутых людей вооруженные авантюристы, наживающиеся на легковерии массы.

Спасение карабахцев от всевластия вооруженных бандитов в их руках, но не в этом суть трагедии. Преступникам, которые разыгрывают клоунаду с выборами, вторят ереванские мракобесы, духовные отцы которых в конце прошлого века и сверстали программу так называемого свободолюбия на крови, ненависти и лишениях.

Вместо того чтобы защитить карабахцев от опасного вируса, они льют воду на мельницу заправил преступного бизнес класса, дескать, Азербайджан в любой момент может начать боевые действия. До такой «тонкости» могут додуматься лишь люди, пережившие нравственный надлом.

Мир думает о надвигающемся экономическом дефолте, рецессия набирает темп перед лицом наступления вируса. Но в оккупированном Карабахе, да и в самой Армении, коль она индифферентно наблюдает за произволом в самопровозглашенной «республике», уже наступил нравственный дефолт. Местное население никто в грош не ставит.

А низкосортные политики из Еревана предлагают марионеточному режиму объявить чрезвычайное положение не для того, чтобы отменить постыдный выборный фарс, а предупредить возобновление военных действий, дескать, на них может пойти войной Баку. Постыдный ход мыслей может быть только у опущенных людей.

Любящие именовать себя цивилизованными, развитыми армяне снова демонстрируют миру способность отличиться, и символично, что происходит сие в характерной манере.

Сообществу, как видится, нет никакого дела до театра абсурда, разыгрываемого на оккупированных территориях. Были бы армянский истеблишмент расторопнее, не стал бы демонстрировать низкий уровень гражданской ответственности.

Мало того, что никто и не помышляет об отмене «выборов», бравые претенденты продолжают лить грязь друг на друга, и для этого используют весьма эффективный формат телевизионных дебатов. Есть в этом и проявление закономерности, иначе не стало бы известно о том, как карабахские холопы ереванских бонз выуживают из банков огромные финансовые ресурсы для распила под мифическими социальными проектами.

В эфире провинциального телевидения претенденты на победу, выкручивая друг другу руки, льют ясный свет на сущность армянской демократии, на механизмы откатов в контексте проекта «свободный Карабах». Апологеты народовластия списывают обнажаемый позор на статью «безопасность нкр».

Никол Пашинян отважился объявить режим чрезвычайного положения в стране до середины апреля, но не смог добиться введения такого же положения на оккупированных территориях. Там он никому не указ.

Всюду принимаются строгие ограничительные меры, отменяются массовые мероприятия, везде стараются, чтобы люди оставались дома, но в Карабахе идет полнокровная подготовка к выборам. Случай, где комментарии не нужны.

Кстати вспомнить, что скоро, в третью субботу апреля мир отметит Международный день цирка, если, конечно, коронавирус не внесет коррективы.

Что бы ни было, в активном действии полный набор манежного искусства. Возможно, армянские кудесники в столь непростое время вознамерились позабавить мир неувядаемым оптимизмом и невиданно защищенным иммунитетом.

Если на деле все таким образом и обстоит, то прослеживается еще одна мораль. Кому-то очень важно продемонстрировать, что подневольная электоральная масса выдрессирована что надо. Ее и вирусом не проймешь.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az