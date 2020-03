Вокруг так много информации про коронавирус, что в ней можно утонуть. Издание ВВС резюмировало самое важное и собрало 80 фактов про заболевание.

Факт 1. Covid-19 и SARS-CoV-2 — не одно и то же. Covid-19 — это заболевание (D — сокращение от ‘disease’), вызванное новым коронавирусом. SARS-CoV-2 — название самого вируса.

Факт 2. CoV — сокращение от CoronaVirus, коронавирус. Так называется семейство вирусов (всего их около 40), которые внешне напоминают солнечную корону из-за шиповидных отростков.

Факт 3. Коронавирусы — самозванцы от биологии. Наконечник каждого шипа «имитирует» молекулу полезного вещества, так что клеточные рецепторы с радостью сами затягивают ее в себя — а за шипом в клетку продавливается весь вирус. Так происходит заражение.

Факт 4. Термин «новый коронавирус» (novel или nCoV) означает, что раньше он не встречался не только ученым, но и нашим клеткам.

Факт 5. За 2 млн лет эволюции наша иммунная система научилась бороться с большинством известных инфекций, но новый коронавирус застает ее врасплох — поэтому с ним так тяжело справиться и так легко заразиться.

Факт 6. Попав в клетку, вирус «захватывает» над ней контроль и заставляет бесконечно производить собственные копии — вместо привычных ей белков. Начинается цепная реакция. В итоге клетка погибает, но носитель инфекции становится заразным.

Факт 7. На начальном этапе заражения новый коронавирус активно размножается в горле и верхних дыхательных путях. Потом инфекция опускается ниже и может добраться до легких, вызывая воспаление.

Факт 8. Именно поэтому первый симптом заражения — кашель. Уже потом начинает повышаться температура.

Факт 9. Или не начинает — у 30% пациентов в Ухане температура на момент прибытия в больницу была не выше нормы.

Факт 10. У многих заразившихся (18% или почти каждого пятого) нет даже кашля. Болезнь протекает вообще без симптомов — человек может даже не подозревать, что болен.

Факт 11. При этом такой бессимптомный больной всё равно является активным носителем инфекции и может заражать других.

Факт 12. Если Covid-19 протекает в легкой форме, его симптомы очень похожи на обычный сезонный грипп: сухой кашель, температура, общая слабость, иногда боль в мышцах или головная боль.

Факт 13. Лечится он тоже точно так же, как обычный грипп — в домашних условиях, симптоматически.

Факт 14. Один из самых необычных симптомов коронавируса — потеря чувства вкуса и/или обоняния.

Факт 15. Он встречается не у всех инфицированных, но может быть и единственным симптомом.

Факт 16. Так что если вы вдруг перестали чувствовать запахи или вкусы, это повод насторожиться и принять меры.

Факт 17. Важно: носитель нового коронавируса становится опасен для окружающих сразу после заражения — задолго до того, как у него появятся или не появятся первые симптомы.

Факт 18. Хорошая новость: чем более смертоносен опасный вирус, тем хуже он распространяется. Убив своего хозяина, вирус больше не может заражать других. Поэтому вирус редко мутирует в более смертоносную форму — это не в его интересах.

Факт 19. Плохая новость: SARS-CoV-2 — как раз из другой категории. Этот вирус делает хозяина разносчиком заразы, но проявляется не сразу или не проявляется вообще, так что носитель успевает заразить еще нескольких человек.

Факт 20. В среднем каждый носитель нового коронавируса успевает заразить от 2 до 4 здоровых людей. Это число выше, чем у сезонного гриппа (1,3), но ниже, чем у кори (12+).

Факт 21. Хотя, как и у любой инфекции, у коронавируса SARS-CoV-2 есть так называемые суперспредеры — носители, которые заражают несравнимо больше людей: сотни, а то и тысячи.

Факт 22. В Южной Корее вирус удавалось сдерживать, пока число заболевших не достигло 30. Но женщина, получившая кодовое название «Пациент 31», заразила сразу около 1200 человек.

Факт 23. Выяснилось, что она была очень религиозной и продолжала ходить в церковь, несмотря на кашель и высокую температуру, игнорируя распоряжения корейских властей.

Факт 24. За 10 дней число зараженных в Южной Корее выросло с 30 до 5000.

Факт 25. Уровень смертности от Covid-19 пока сложно подсчитать с точностью, но большинство исследований оценивают его на уровне 1-3%.

Факт 26. Это примерно в 20 раз выше, чем у сезонного гриппа, но даже близко не дотягивает до предшественников коронавируса SARS (10%) и MERS (25%).

Факт 27. Смертность от Covid-19 сильно зависит от общей нагрузки на систему здравоохранения и скорости оказания помощи: если в Германии она составляет всего 0,3%, то в Италии — почти 9%.

Факт 28. В возрастной группе старше 70 лет смертность превышает 5%, после 80 от вируса умирает каждый десятый.

Факт 29. Именно поэтому основная задача властей по всему миру сейчас — растянуть эпидемию на как можно больший срок, не дав большому количеству людей заболеть Covid-19 одновременно.

Факт 30. Пандемия развивается с ускорением: от постановки первого диагноза до 100 тысяч заболевших прошло 67 дней, вторые 100 тысяч заболели за 11 дней, третьи — за четыре дня.

Факт 31. Каждые сутки число зараженных вирусом увеличивается примерно на треть.

Факт 32. Пандемия добралась уже до самых отдалённых уголков земного шара, включая знаменитый остров Пасхи, где во вторник, 24 марта, был официально подтверждён первый больной — 42-летний мужчина.

Факт 33. Эксперты предупреждают: нужно заранее психологически подготовить себя к тому, что число зараженных может исчисляться десятками миллионов, а погибших — возможно, сотнями тысяч.

Факт 34. Откуда появился SARS-CoV-2, точно неизвестно, но похожие на него вирусы переносят летучие мыши и панголины.

Факт 35. Скорее всего, вирус мутировал и передался какому-то другому животному, а уже от него — человеку.

Факт 36. Был ли вирус опасен для человека в тот момент, когда его подцепил первый заболевший? Или он мутировал и научился проникать в наши клетки, уже находясь в человеке? Ответы на эти вопросы ученые пока не нашли.

Факт 37. Если вирус был опасен уже при контакте с человеком, значит, он может до сих пор гулять где-то в животном мире и рано или поздно снова заразить людей.

Факт 38. Именно поэтому в начале вспышки в Ухане первым делом закрыли рынки, где продавалась дичь.

Факт 39. Это, кстати, стандартная мера в Китае — рынки там закрывают первым делом при подозрении на новую инфекцию и вводят карантин. Обычно помогает, но в этот раз было поздно: бессимптомный вирус уже пошел «в народ».

Факт 40. Нет, вирус не сбежал из биологической лаборатории, как бы кому-то ни хотелось в это верить.

Факт 41. Версия об искусственном происхождении коронавируса была тщательно проверена сразу несколькими командами ученых из разных стран и отвергнута как несостоятельная.

Факт 42. «Наш анализ со всей очевидностью показывает, что SARS-CoV-2 не был сконструирован в лаборатории и не является вирусом, над которым производились какие-либо целенаправленные манипуляции», — цитата исследователей из журнал Nature.

Факт 43. Раз уж мы пошли развенчивать мифы, вот еще один: хирургические маски НЕ защищают от коронавируса. Его частицы настолько малы, что легко проходят через поры.

Факт 44. Чтобы вы представили себе размер вируса: на острие иголки можно легко разместить около 100 млн его копий.

Факт 45. При кашле от инфицированного больного разлетаются мельчайшие капли слюны, в каждой из которых могут быть миллиарды (!) вирусных частиц.

Факт 46. Маску имеет смысл носить тем, кто боится заразить других — она не дает 100-процентной защиты, но немного снижает риск для окружающих.

Факт 47. Вопреки расхожему мнению, домашние животные НЕ могут распространять коронавирус. Ни одного случая заражения человека от собаки или кошки пока не зарегистрировано.

Факт 48. Зато вирус вполне можно подцепить в абсолютно пустом помещении, где до этого побывал зараженный.

Факт 49. В воздухе коронавирус сохраняет жизнеспособность (то есть может заражать здоровых людей) в течение трех часов.

Факт 50. На пластиковых и стальных поверхностях SARS-CoV-2 остается опасным до трех дней, на бумаге и картоне — до суток, на меди — до четырёх часов.

Факт 51. Именно поэтому основное и самое надежное средство профилактики — тщательно мыть руки после контакта с любыми поверхностями вне вашего дома.

Факт 52. Как правильно тщательно мыть руки, можно посмотреть в этом видео (нет, это не так очевидно, как вы думали). Вас учит не кто иной, как генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус

