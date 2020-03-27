Мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти. Это случится всего лишь через три месяца, считают отраслевые эксперты, которых цитирует Bloomberg. Раньше других крупных игроков свои хранилища заполнит до краев Россия.

По расчетам консалтинговой компании IHS Markit, текущие темпы спроса и предложения означают, что запасы увеличатся на 1,8 млрд баррелей после первой половины 2020 года. Учитывая, что по-прежнему доступно только около 1,6 млрд баррелей мощностей для хранения, производители будут вынуждены сократить производство, потому что к июню не будет места, чтобы складировать нефть.

В некоторых странах предел уже достигнут. 26 марта Пакистан запретил импорт нефти и топлива, потому что его хранилища заполнены. Vitol Group и Gunvor Group, два ведущих мировых трейдера, говорят, что есть большой интерес к хранению, в то время как несколько трейдеров заказали супертанкеры для хранения нефти в море.

Предложение может превысить спрос на 12,4 млн баррелей в сутки во втором квартале, при этом другие трейдеры, банки и консультанты также прогнозируют существенное превышение, сообщает IHS. В среду Vitol заявил, что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 20 млн баррелей в сутки, передает «Интерфакс».

«Добычу нужно будет сократить или даже прекратить. Теперь только вопрос — где и на сколько», — сказал Джим Буркхард, глава подразделения по нефтяным рынкам IHS.

Согласно анализу IHS, из трех крупнейших мировых производителей нефти Россия имеет наименьшее количество доступных хранилищ — примерно на восемь дней. Эти цифры основаны на объеме производства, который может быть сохранен, если экспорт иссякнет. У Саудовской Аравии есть в запасе 18 дней, а в США — 30 дней.

Нигерия, крупнейший производитель в Африке, является наиболее уязвимой страной, считает IHS. По оценкам компании, предполагаемая суточная добыча в первом квартале 2020 года в 1,9 миллиона баррелей позволит заполнить имеющиеся локальные хранилища за 1,5-2 дня.

Как сказал консультант Wood Mackenzie Лей Сан, крупнейший импортер в мире — Китай — в январе и феврале увеличил объемы хранения нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, так как нефтеперерабатывающие заводы снизили производительность на пике вирусной инфекции в стране. Страна, вероятно, продолжит увеличивать объемы хранения нефти в стратегических резервах в 2020 году, но свободные мощности заканчиваются и там.

По мнению консалтинговой компании Energy Aspect, «поскольку ОПЕК подталкивает добычу к рекордным максимумам, запасы быстро выйдут из-под контроля». «В начале третьего квартала 2020 года у нас закончатся мощности для хранения нефти, а мощности для складирования нефтепродуктов закончатся еще раньше», — считают в компании.

Отметим, что затоваривание рынка нефтью связано не только с пандемией коронавируса, из-за борьбы с которой останавливается производство и падает потребление, но и с началом экономической «войны на истощение» между Саудовской Аравией и Россией. Ее спровоцировал демонстративный выход РФ из сделки ОПЕК+, означавший желание Москвы наращивать добычу нефти. В итоге аналогичные решения стали принимать и другие экспортеры. Это уже привело к значительному падению цен на нефть, которую Москве все сложнее продавать и по другим причинам. Так, Китай начал отказываться от углеводородов «Роснефти» из-за санкций США, направленных против России.

Эксперты полагают, что даже первые последствия «нефтяной войны» для России являются катастрофичными. Однако в Кремле это отрицают.

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