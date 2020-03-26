Носители нового коронавируса представляют наибольшую опасность для окружающих в первую неделю после заражения. Это проясняет, почему болезнь распространяется так быстро, пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на исследование гонконгских микробиологов.

Выводы ученых были основаны на анализах образцов слюны 23 пациентов из двух больниц в возрасте от 35 до 75 лет, заболевших COVID-19. Оказалось, что уровень вирусной нагрузки в слюне был самым высоким в течение первых семи дней с момента выявления симптомов, а после этого постепенно снижался.

«Высокая вирусная нагрузка в первую неделю болезни говорит о том, что вирус может легко передаваться от одного человека другому еще до того, как пациент будет госпитализирован», — сказал доцент кафедры микробиологии Университета Гонконга Келвин То. Он является соавтором статьи о результатах исследования, которая была опубликована в авторитетном медицинском журнале Lancet.

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