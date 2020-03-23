Развитие событий в Сирии оправдывает худшие прогнозы. Сначала — инцидент, к счастью, бескровный, при первой же попытке организовать совместное патрулирование трассы М4, после чего Москва предъявила Турции требование разоружить всех «террористов», а таковыми РФ считает всех противников Асада, в том числе и умеренную оппозицию.

Теперь — новое, и куда более опасное, происшествие. Обстрелу подвергся город Африн, погибли пятеро местных жителей. Огонь велся со стороны Талль-Рыфат. Это, конечно, еще один красноречивый пример, насколько непрочным остается нынешнее перемирие в Сирии — Россия руками своих марионеток регулярно устраивает провокации, пытаясь сорвать перемирие, причем желательно так, чтобы виноватой в этом оказалась Турция или ее сирийские союзники. И еще одно свидетельство, что Московские представители могут улыбаться, жать руки на переговорах, угощать мороженым и обещать золотые горы и молочные реки в кисельных берегах, но, во-первых, Турцию все равно считали и считают «геополитическим соперником». А во-вторых, совершенно необязательно, что достигнутые договоренности будут соблюдаться.

Но в случае с гибелью жителей Африна есть и весьма опасная «конкретика». Огонь по городу, как подчеркивают турецкие источники, вели боевики YPG, сирийского подразделения террористической группировки РКК. Согласно договоренностям Турции и России, Москва должна была их из Талль-Рыфата убрать. А это не просто свидетельство, что РФ не выполняет договоренности. Судя по инциденту в Африне, Москва возвращается к открытому патронированию террористов РКК. А вот использовать их собирается не только против Анкары.

В те же дни, когда Россия руками террористов РКК устроила провокацию в Африне, небезызвестное агентство «Регнум» вдруг решило отметить день рождения «курдского лидера Мустафы Барзани», того самого, с которым еще в пятидесятые годы наводил мосты небезызвестный Евгений Примаков, будущий соучастник массового убийства мирных жителей в Баку в ночь на 20 января 1990 года. Правда, от подробного пересказа биографии Барзани здесь воздержались, подробностей, как на него «вышли» представители СССР, тем более. Но зато старательно «разворачивают тему» против Азербайджана. Так, читателю сообщают, что «16 июля 1923 года указом президиума Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Азербайджанской ССР (председатель — Сергей Киров) был образован Курдистанский уезд или, как его тогда его называли, «Красный Курдистан». Он располагался между Нагорным Карабахом и Арменией и включал в себя БЫВШИЕ (выделено нами — Minval.az) Кельбаджарский, Лачинский и Кубатлинский районы», и что даже «обсуждался вопрос о создании Курдистанской республики». При этом любой человек, у которого есть доступ в Интернет, может задать поисковый запрос «Административно-территориальное деление Азербайджанской Республики» и убедиться, что эти районы никакие не «бывшие». Вряд ли московские журналисты просто не в курсе — скорее здесь ориентируются на решения и распоряжения армянских оккупантов, которые переименовали Лачин в «Бердзор», Кельбаджар — в «Карвачар» и т.д.. Какое отношение к этой затее имел Барзани, не уточняется, но зато следует новый прозрачный «территориальный намек»: увы и ах, «проект просуществовал до 8 апреля 1929 года, когда был упразднен решением VI Всеазербайджанского съезда советов», и вообще «бакинские большевики выражали опасения, понимая, что от Азербайджана фактически отчуждается часть территории, и что геополитическая комбинация, начатая с подписанием Карского договора в 1921 году, в котором «Нахичеванская область образует автономную территорию под покровительством Азербайджана», может иметь продолжение». А затем следует новое откровение: в 1946 году, когда в Иране рухнула Мехабадская республика, Барзани со товарищи оказались в СССР, точнее, в Нахчыване, где тут же попытались сколотить очередной «Курдистан» — вплотную к турецкой границе и тому самому ее участку, где соприкасаются территории Турции и Нахичеванской АР, тогда АССР. Но эти планы так и не осуществились — благодаря Мир Джафару Багирову, а вскоре и самого Барзани переместили в Узбекистан…

Проще всего, конечно, отмахнуться. Тем более что ставить в одно предложение слова «агентство «Регнум»» и «репутация», увы, не приходится.

Только вот «разработка темы» началась еще раньше — по крайней мере с призывов небезызвестного Семена Багдасарова «пригласить» в оккупированный Карабах боевиков курдских «пешмерга». Российские СМИ тоже подключились к «разработке темы» еще в ноябре прошлого года, когда в Москве пышно праздновали юбилей Евгения Примакова и, в числе прочего, ведущий «Вестей в субботу» Сергей Брилев рассказывал, как Евгений Максимович «протоптал дорожку к курдам», а на территории Азербайджана существовал, дескать, «Красный Курдистан». А этот текст, имеющий весьма отдаленное отношение к Барзани, но зато самое прямое — к Азербайджану, появился как раз на фоне инцидента в Африне, что уже мало похоже на совпадение. И еще в то же самое время, как близкие к команде Пашиняна армянские СМИ регулярно призывают к денонсации все того же Карсского договора и обозначают претензии еще и на Нахчыван. И если на этом фоне «Регнум» старательно пристегивает и ныне оккупированные азербайджанские районы, расположенные между Арменией и бывшей НКАО, и еще Нахчыван в придачу к «курдскому фактору» — это уже мало похоже на случайность.

Только вот авторы этих планов, похоже, на минуточку упустили из внимания, что на календаре не 1920, а 2020 год. И у Кремля уже не получится растаскивать по кусочку территории Азербайджана то под «армянским», то под «курдским», то под еще каким-нибудь «соусом». Особенно если в дело вступит еще и Турция — игры с боевиками РКК здесь по вполне понятным причинам считают прямой и явной угрозой для себя. И уже не раз доказали в деле, что турецкая армия в этом случае проводит антитеррористические «зачистки» и на территории соседних стран. Особенно если это оккупированные земли, находящиеся во внеправовом пространстве. И их законные хозяева против такой «зачистки» вряд ли возразят.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az