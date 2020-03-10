Глава МИД Мевлют Чавушоглу назвал проявлением неуважения со стороны российских СМИ распространение кадров, на которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает перед закрытой дверью конференц-зала в Кремле.

«Российские СМИ превратили вопрос в новость в стиле «бульварной прессы», что является проявлением неуважения. Подобная позиция в корне ошибочна. При наличии минимальных разногласий между Анкарой и Москвой, российские СМИ превращаются в орудие черной пропаганды. Как только отношения нормализуются, о негативе в отношении Турции в одночасье  забывают», — сказал Чавушоглу.

Отметим, скандальный сюжет был опубликован на кремлевском телеканале «Россия 1».

Minval.az