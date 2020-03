Глава МИД Мевлют Чавушоглу назвал проявлением неуважения со стороны российских СМИ распространение кадров, на которых президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает перед закрытой дверью конференц-зала в Кремле.

«Российские СМИ превратили вопрос в новость в стиле «бульварной прессы», что является проявлением неуважения. Подобная позиция в корне ошибочна. При наличии минимальных разногласий между Анкарой и Москвой, российские СМИ превращаются в орудие черной пропаганды. Как только отношения нормализуются, о негативе в отношении Турции в одночасье забывают», — сказал Чавушоглу.

Отметим, скандальный сюжет был опубликован на кремлевском телеканале «Россия 1».

Putin humiliated Erdogan and his entire entourage by making them wait outside the door until he couldn’t stand anymore. Where he sat is where butlers sit and wait for the next order from the boss. When inside, they stood under the statue of Catherine II. pic.twitter.com/3Ttn5ZnhAb

— Imam of Peace (@Imamofpeace) March 9, 2020