Премьер-министр Индии Нарендра Моди передал на 8 марта свои аккаунты в соцсетях женщинам в честь Международного женского дня.

«Поздравляю с Международным женским днём! Как я уже говорил несколько дней назад, я выхожу (из аккаунтов. — RT). В течение этого дня семь отобранных женщин будут делиться своим жизненным опытом и, возможно, общаться с вами через мои аккаунты в социальных сетях», — сообщил премьер в Twitter.

Greetings on International Women’s Day! We salute the spirit and accomplishments of our Nari Shakti.

As I’d said a few days ago, I’m signing off. Through the day, seven women achievers will share their life journeys and perhaps interact with you through my social media accounts.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2020