Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила азербайджанских женщин по случаю Международного женского дня — 8 Марта.

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Желаю вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных, светлых и счастливых мгновений, успехов во всех ваших начинаниях! Пусть любовь близких и родных будет для вас неиссякаемым источником энергии! Пусть ваша нежность, доброта и мудрость будет надежным хранителем семейного очага и счастья! Пусть Всевышний хранит вас и ваших родных! С любовью, Мехрибан»

Minval.az