Месут Хакки, являющийся советником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пообещал расправиться с Россией после гибели в сирийской провинции Идлиб более 30 турецких военных. Одним из методов расправы советник главы турецкого государства назвал расчленение России изнутри.

«Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом, и мы сделаем это снова», — заявил Хакки, выступая 27 февраля в вечернем эфире телеканала A-Haber.

#Russia will be dismembered from within, there are 25 million Muslims in Russia, we fought Russia 16 times in the past, we will do it again, our vengeance will be quite terrible, says a regular commentator of A-Haber News network that is owned by #Erdogan‘s family in #Turkey. pic.twitter.com/RrdGtHnFaq

