Демократическая партия и разведка США находятся в сговоре против президента Дональда Трампа. Об этих подозрениях американский лидер заявил у себя в Twitter.

Он процитировал сообщения СМИ об информации разведки по поводу предполагаемой помощи со стороны России ему и его противнику Берни Сандерсу. «Это большая афера между разведкой и демократами. Они хотят, чтобы Берни вышел из предвыборной гонки, и ненавидят Трампа», — написал американский лидер.

Он добавил, что все расследование вмешательства России в выборы США — афера с самого начала, а расследование спецпрокурора Роберта Мюллера было начато нелегально.

“U.S. Intelligence official overstated assessment of Russian efforts to help Trump.” @FoxNews @GreggJarrett They supposedly told Crazy Bernie that Russia was looking at him, not me. This is all a big scam between Intel and the Democrats. They want Bernie OUT, & hate “Trump”.

