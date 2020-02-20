У каждого вида спорта свой, если угодно, имидж. Теннис и фехтование считаются изысканными и аристократичными, бокс, наоборот, брутальным и почти вульгарным. Сами боксеры не без оснований возражают: в этом виде спорта нужны и стратегия, и тактика, и умение продумать ход поединка, знать и умело использовать слабые места соперника…И хотя сравнивать бокс и дипломатию как бы не принято, здесь порой происходит такое, что без боксерских терминов не обойтись.

Вот и сейчас армянская политическая верхушка получила очередной, пардон, «хук». Да и не от кого-нибудь, а от личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. В ответ на просьбу армянских СМИ прокомментировать встречу дипломата с главой азербайджанской общины Карабаха Туралом Гянджалиевым из офиса дипломата сообщили: «Посол Анджей Каспршик принимает меры, вытекающие из его мандата, включая встречи с различными собеседниками регионa. О своих наблюдениях он предоставляет информацию председательству ОБСЕ и Минской группе. Это и осуществляемые им другие действия принимаются и поддерживаются. Посол Каспршик продолжит объезжать весь регион в соответствии со своим мандатом и с целью поддержки мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Напомним предысторию. В Армении уже не первый год пытались и пытаются «вдавить» за стол переговоров представителей созданного в Ханкенди оккупационного режима под видом «представителей Нагорного Карабаха». Затея эта, как подтвердил теперь Мэтью Брайза, раз за разом терпит крах. Но теперь у армянской стороны добавился еще один повод для беспокойства — возросшая дипломатическая активность Турала Гянджалиева. Тем более что глава азербайджанской общины Карабаха не только раздает интервью — он еще и проводит встречи с официально аккредитованными дипломатами, в том числе послами стран-сопредседателей ОБСЕ. Штампы местных дипломатов: «Как можно урегулировать конфликт, не поговорив с самими Карабахцами!» — вдруг получали совсем не то прочтение и «наполнение». Армянская сторона не просто теряла монополию на разговоры «от имени Карабаха» — в отличие от Саакяна, Гянджалиев, профессиональный дипломат, еще и носит в кармане законные документы той страны, чьей территорией мировое сообщество как раз и признает Нагорный Карабах. В Иреване было от чего схватиться за голову. Местные журналисты требовали ответа от пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян. Она заученно твердила: дескать, «деятельность НПО, ангажированных правительством Азербайджана (GONGO), под каким бы вымышленным названием они ни фигурировали, не является фактором в мирном процессе по карабахскому урегулированию», а «МИД Армении не комментирует их контакты с членами дипломатического корпуса». Но теперь офис Каспршика устроил армянской аудитории этакую «вежливую дипломатическую порку». В переводе: встреча Каспршика с Гянджалиевым полностью укладывается в мандат личного представителя действующего председателя ОБСЕ. А с кем проводить встречи, в офисе Каспршика разберутся без иреванских истерик.

Проще говоря, дипломаты ОБСЕ армянским обеспокоенным экспертам посоветовали не суетиться и расслабиться. И не стали даже прямо анонсировать встречу Каспршика с Бако Саакяном. А это значит, что госпожа Нагдалян, как бы это помягче, пыталась «затереть» армянский провал в дипломатии примерно так же «убедительно», как ее минобороновский коллега Арцрун Ованнисян на полном серьезе рассчитывал «замолчать» катастрофическую для Армении Гызылгая-Гюннютскую операцию. Потому как ответ Каспршика не просто разошелся с ее «уверениями».

Офис Анджея Каспршика попросту разбил надежды армянской верхушки на «особый статус» Бако Саакяна, превращение переговоров по Карабаху в «трехсторонние» и т.д. И да, этот стратегический провал для армянской стороны далеко не единственный. И уж точно не последний.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az