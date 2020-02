Американо-израильский исследователь, профессор Джорджтаунского университета Бренда Шаффер выразила отношение к заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, высказанному им на Мюнхенской конференции по безопасности.

Профессор обратилась к Пашиняну на своей странице в Twitter, передает Репорт.

«Никол Пашинян, вы заявляете на Мюнхенской конференции по безопасности, что Нагорный Карабах — это отдельный от Армении субъект. Почему тогда ваш сын проходит воинскую службу в Нагорном Карабахе?», — вопросила Б.Шаффер.

@NikolPashinyan, you stated at #MSC2020 that #Nagorno-Karabakh is a separate entity from #Armenia. Then why is your own son serving his compulsory military service in Nagorno-Karabakh?https://t.co/y4c2MznD1Z pic.twitter.com/EIxOwPhyuB

— Brenda Shaffer (@ProfBShaffer) February 15, 2020