Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри направится в Турцию для координации ответа Анкары и Вашингтона на обстрелы турецких военных со стороны сирийской армии.

Об этом во вторник заявил госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

«Я направил Джеймса Джеффри в Анкару для координации ответных шагов на эту дестабилизирующую атаку. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО», — указал Помпео.

Госсекретарь США также призвал прекратить удары в Идлибе, которые, по утверждениям Помпео, осуществляют Сирия и Россия.

My condolences to the families of the soldiers killed in yesterday’s attack in Idlib. The ongoing assaults by the Assad regime and Russia must stop. I’ve sent Jim Jeffrey to Ankara to coordinate steps to respond to this destabilizing attack. We stand by our NATO Ally #Turkey.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 11, 2020