Как сообщал ранее «Минвал», президент Ильхам Алиев принял в среду в Баку главу турецкого МИД Мовлуда Чавушоглу. Президент на встрече, в частности, заявил о деградации Совета Европы. Азербайджанский лидер подчеркнул, что в течение 20 лет эта организация исполняет различные политические заказы и Азербайджан выбран мишенью.

«Честно говоря, азербайджанский народ давно утратил надежды на эту организацию. Потому что на протяжении почти 20 лет в различные периоды, выполняя политический заказ, Азербайджан избирали мишенью, о нас измышляют и распространяют невероятную ложь. Азербайджан представляют как отсталую страну, происходящие в Азербайджане позитивные процессы не учитываются. Азербайджан пытаются представить лишь в черных красках и вновь, опираясь на необоснованные, сфальсифицированные данные, публикуют доклады и принимают резолюции. Якобы в Азербайджане есть политзаключенные, якобы в Азербайджане чинят препятствия демократическому процессу. Все это – ложь, в Азербайджане нет политзаключенных, мы это хорошо знаем. А страны, где имеются политзаключенные, остаются без внимания. Могу привести в пример Армению. Уже больше года бывший президент Армении арестован, он был арестован после того, как заявил о желании заниматься активной политикой, и уже больше года содержится в тюрьме. Под следствием находится также президент, который руководил Арменией два года назад. В отношении него возбуждено уголовное дело и, согласно распространенной в печати информации, его дело передано в суд.

Главная причина заключается в том, что бывшие президенты подвергли критике деятельность нынешней власти. В Армении арестовывают журналистов. Как мне сообщили, недавно был арестован руководитель медиаоргана. Несколько месяцев назад один из журналистов начал акцию голодовки в тюрьме и скончался от голода. Однако ни один из этих фактов не учитывается в Совете Европы. Почему? Почему к Армении проявляют одно отношение, а к Азербайджану и Турции – другое? Мы хорошо знаем ответ на этот вопрос, и еще раз хочу отметить: было бы хорошо, если бы Совет Европы занялся этими вопросами. Пусть Совет Европы обратит внимание на полицейскую жестокость, насилие, убийство полицией людей в ведущих европейских странах, осудит эти страны, сделает замечание их правоохранительным органам. Мы этого не слышим. Мы видим по телевидению: можно сказать, регулярно в ведущих европейских столицах людей избивают, притесняют, оскорбляют, убивают, выкалывают им глаза, травят собаками, давят лошадьми. Якобы это демократия. Когда мы сейчас говорим об этом, — я часто открыто говорил об этом прибывшим из Европы лицам, пытавшимся критиковать нас, — они не отвечают, молчат. Но, выйдя из кабинета, вновь начинают свою неприглядную деятельность и пытаются запятнать нас. Конечно, мы не можем терпеть это. Мы ведем борьбу вместе с Турцией, так же, как вели борьбу вместе с вами», – передает слова азербайджанского лидера «АзерТадж».

Minval.az