Нидерланды выразили Азербайджану благодарность за содействие в безопасной эвакуации своих граждан из Ирана.

«Нидерланды выражают искреннюю признательность властям Азербайджана за постоянную поддержку в обеспечении безопасного транзита граждан из Ирана через пограничный пункт Астара», — говорится в публикации посольства этой страны в соцсети Х.

Германия также поблагодарила Азербайджан.

«Сотрудники посольства Германии сегодня вновь находились на пограничном пункте Астара для оказания поддержки гражданам Европейского союза, эвакуированным из Ирана в Азербайджан. Мы благодарны властям Азербайджана за всю поддержку, оказанную в Баку и на границе», — говорится в публикации посольства Германии в Азербайджане в соцсети Х.