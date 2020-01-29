Minval.az представляет вниманию читателей интервью с кандидатом в депутаты от Сабаильского избирательного округа №29 Мир Фараджем Абасовым:

– Не покривлю душой, если скажу, что мне на самом деле очень приятно видеть такого молодого кандидата в депутаты, так как сам термин «депутат» у нас, граждан страны, больше ассоциируется с людьми предпенсионного или даже запенсионного возраста. Во всяком случае, именно такие депутаты всегда сидели в парламентских креслах. Расскажите немного о себе, ведь идея выбираться в парламент не пришла случайно, не так ли?

– Я родился 30 ноября 1987 года в городе Баку в семье ученых. Мой отец — профессор, мама — доктор наук, так что с ранних лет моим увлечением были гуманитарные науки. В 1994 году поступил в начальную школу номер 203, где проучился до 5 класса. Затем перевелся в школу номер 134. В 2005 году я окончил эту школу на отлично, у меня было более чем 20 грамот, благодарностей и дипломов, мое имя неоднократно попадало в различные издания и энциклопедии — как представителя Юношеской Интеллектуальной Элиты Азербайджана. Два последних года обучения я руководил ученическим самоуправлением в школе номер 134. Я был инициатором проекта Школьной Конституции.

В 2005 году поступил в Институт иностранных языков на бесплатный факультет филологии немецкого языка, в 2006 возглавил Профсоюз молодежи вуза. Ровно год, взяв академический отпуск, находился в Германии на курсах немецкого языка, истории и литературы. В Баку вернулся в конце 2007 года, и продолжил свое обучение в институте до 2010 года, параллельно работая в сфере IT и коммуникаций. Ближе к концу учебы я поступил в компанию по организации мероприятий, где проработал около года менеджером, после чего в 2008 году решил создать собственную компанию в сфере Маркетинга и рекламного производства.

Несмотря на загруженность, я, тем не менее, продолжал свою учебу и интеллектуальное развитие, в том числе научную деятельность. Так с 2010 по 2012 год я получил степень Магистра телерадиожурналистики в Бакинском Славянском Университете, закончив его с красным дипломом, поступил в докторантуру в Академию Управления при Президенте, где успешно защитился в 2016 году по специальности «Международные отношения». Маркетинг и реклама дали мне возможность понять, как работает экономика и бизнес, что дало мне возможность писать аналитические статьи и исследовательские работы в этой области. Я написал более 30 статей по экономике об особенностях азербайджанского бизнеса, писал аналитику и даже создал серию передач про бизнес, рекламу и маркетинг LİVE MБA. Экономика меня увлекла, именно поэтому я решил писать докторскую работу в области экономической теории. Почти все мое свободное время уходит на написание данной работы. Помимо науки я — любитель активного отдыха: путешествий, спорта, у меня много друзей и знакомых.

— Как Вы пришли к идее баллотироваться в депутаты? Наверняка, Вас сподвигло на это решение желание конкретных перемен, начало которых стартовало в конце 2019 года благодаря революционным реформам президента Ильхама Алиева?

— Скоро исполнится 100 лет, как моя семья живет в Сабаильском районе. Я родился в этом районе, в поселке Байыл, ходил в две школы в этом районе, защищал докторскую тоже в Сабаильском районе, и потому я прекрасно помню все выборы, проходящие на нашей территории — от мелких до крупных.

— Наверняка Вы разработали целую стратегию, в которой, наверняка есть и моменты, благодаря которым ваши избиратели смогут надеяться на улучшение условий жизни в вашем округе? В ходе предвыборной гонки многие кандидаты в депутаты в своих программах обещают жителям округов, от которых они избираются, прежде всего улучшение именно социальных условий. Кто-то говорит, что поменяет все крыши и облицовки домов, кто-то говорит о повышении пенсий и понижении планки пенсионного возраста. А что обещаете Вы?

— Обещания — это конечно хорошо, но если честно, обещать — не значит сделать, согласитесь. Поэтому изначально я решил вас ознакомить с тем, чего я обещать не хочу, а именно – прокладку дорог, замену асфальта, ремонт протекающих крыш домов, лифтов и решения прочих коммунальных вопросов.

Надо четко понимать, что один депутат, даже от такого важного района, как Сабаил, не в силах решить эти проблемы, а потому давать пустых обещаний не хочу. Вот вы говорите о том, что некоторые кандидаты обещают поднять пенсию и обеспечить занятостью всех безработных. Но данная проблема не может быть решена сугубо для жителей Сабаильского района. Данное обещание еще более нереальное, потому тем более давать его своим избирателям я не буду. И если людям нравятся красивые обещания, которые в дальнейшем не будут подкреплены конкретными делами, то, скорее всего, я не их кандидат. Такие люди могут голосовать за тех, кто обещает всё и сразу.

— Тогда что предлагаете Вы?

— Что касается моей концепции, то я предлагаю сконцентрироваться на важнейших и реальных вещах. Нам, гражданам, будущему депутату, нужно создать структуру для взаимодействия с государством. Моя задача – создать социальный институт по типу ASAN xidmət или службу 102, куда может позвонить любой человек, убрать мелкие проволочные бюрократические структуры. Любой человек может просто снять трубку, позвонить в эту организацию, сообщить о своей проблеме. Пусть проблема эта уйдет в структуру, которая непосредственно отвечает за ее решение, и в этой структуре она будет «висеть» в кабинете непосредственно отвечающего чиновника до тех пор, пока он ее не решит. А жалобщик будет иметь право на участие в оценке рейтинга этого чиновника, который будет в минусе до тех пор, пока проблема не будет им решена. Благодаря этой программе глава государства в автоматическом режиме онлайн сможет наблюдать за рейтингом «слуг народа». И сможет сопоставлять всего два фактора: рейтинг и бюджет – сколько средств из казны было выделено этому чиновнику, какую работу он проделал. Цифры будут говорить сами за себя. Вот это – именно та часть работы, которую может сделать парламентарий. А именно предоставление четкой информации главе государства, который принимает окончательное решение. И информация должна быть, как говорится, без комментариев: глава государства получает конкретные цифры, и будет знать – где зоны реально проблемные.

— Хотелось бы задать Вам еще один вопрос о наболевшем: наша система судопроизводства. Не секрет, что эта зона – наиболее проблемная…

— Тут нужна, прежде всего, политическая воля. Задача парламентария опять же очень узкая. Парламентарий не может влиять на политическую волю, парламентарий может вынести идею о том, что нужно повлиять. Как вы помните, раньше за один и тот же проект в разных нотариусах нужно было заплатить разную сумму, приходилось давать взятки, долго ждать решения и так далее. Сейчас есть ASAN xidmət, благодаря которому эти проблемы упразднены. Налицо улучшения в этой сфере. Далее мы смотрим на действия, к примеру, Микаила Джаббарова. И видим, что в стране действительно есть признаки политической воли. Мы должны дать предложение по присутствию политической воли в коммунальном хозяйстве, чтобы голос граждан, у кого есть проблемы с крышами, дворами, дорогами, лифтами и так далее, был услышан соответствующими структурами, и чтобы структуры эти решали озвученные проблемы качество и в максимально короткие сроки. Если политическая воля в этом направлении будет присутствовать, то все это осуществимо! Если же этой воли не будет, то пусть хоть 125 парламентариев скажут «давайте сделаем» этого все равно не получится. Что касается судопроизводства, то это одна из наиважнейших сфер. Отмечу, что экономика страны напрямую зависит от судов. Иностранные инвесторы не хотят вкладывать в страны с нестабильной судебной системой. Я не считаю, конечно же, нашу судебную систему стабильной, но все же она лучше, чем в некоторых странах постсоветского пространства. В Азербайджане помимо коррупции есть и другие составляющие так называемых взаимоотношений: местничество, землячество, родственно-племенные отношения. Параллельно с коррупцией именно эти отношения влияют на судебную систему. И являются в данном случае противовесом коррупционной системе. В других странах постсоветского пространства этих моментов нет. То есть, коррупция есть, а противовеса нет. Теперь касательно того, что нужно изменить. А изменить нужно всю систему. Прежде всего, нужно отказаться от коррупции, тогда мы сможем продвинуться вперед.

— Многие эксперты озвучивают идею, что коррупцию в системе судопроизводства можно решить только одним путем, а именно максимально увеличить зарплаты сотрудникам этой системы. Вы согласны с этим?

— Вот тут два момента: Вы, наверное, слышали про первого руководителя Гонконга Ли Ко Шина, который получил эту маленькую рыбацкую территорию, и создал из нее экономического гиганта. В его опубликованных воспоминаниях есть такая цитата: первые три вещи, которые я сделал: посадил несколько своих друзей, создал все условия для иностранных инвесторов и дал судьям кресла, обтянутые кожей тех судей, которые брали взятки. И сказал, что Гонконг только тогда будет процветающей территорией, когда эти старые кресла потрескаются, и не будет нужды менять их на новые. И Ли Ко Шин добился своего.

— Но это же радикальные меры, на которые вряд ли кто-то пойдет.

— Я согласен, я это говорю просто в качестве назидательного примера, естественно я понимаю, что в Азербайджане это невозможно. Это негуманно и неправильно. Я думаю, что в нашей стране в принципе есть и другие возможности радикальных мер.

— Какие, можете озвучить?

— Можно элементарно провести 2-3 показательных мероприятия с карательными элементами в области судопроизводства, прокуратуры, антикоррупционного ведомства. В принципе, мы их уже наблюдаем.

— Давайте вернемся к вашей предвыборной программе. Что еще Вы предлагаете своим избирателям?

— Нам нужно срочно обратить внимание на состояние Азербайджанской науки. Сконцентрироваться на развитии доступных 2-3 университетов с иностранными преподавателями в рамках страны, чтобы молодежь перестала уезжать за образованием в другие страны. Зарплаты определенного контингента ученых, преподавателей (особенно молодых) должны быть в кратчайшие сроки повышены, иначе мы рискуем будущим интеллектуальной элиты страны. Одним словом, в пределах страны в скором времени некому будет учить ваших детей и внуков, а научные открытия и научные работы мы будем видеть только по интернету — в интервью Илона Маска, к примеру.

Кроме того, следует развивать программу бесплатных кредитов новому бизнесу. Повторяю, еще раз: кредиты должны быть обязательно бесплатными! Пусть они будут в ограниченных количествах, пусть их дают не всем, но они должны быть бесплатными – это очень важно. Государство будет иметь долевое участие в домохозяйствах, с возможностью выкупа последних, что поможет стимулировать экономику и придаст ей импульс.

И если мы все хотим идти в ногу со временем и об руку со всем прогрессивным миром, мы должны обратить на поставленные мною задачи, иначе мы рискуем быть отброшенными назад на долгие года, и все наше развитие будет иметь временный характер. Я очень прошу избирателей обратить внимание на эти пункты, и если народ со мной согласен, я приглашаю всех, кто хочет проголосовать за меня прийти 9 февраля на выборы и проголосовать за мои новаторские и прогрессивные идеи.

Яна Мадатова

Minval.az