Президент США Дональд Трамп приехал в Швейцарию на экономический форум в Давосе, чтобы «привезти обратно в США сотни миллиардов долларов». Об этом он написал в Twitter.

«Направляюсь в Давос, Швейцария, чтобы встретиться с мировыми и бизнес-лидерами, а также принести США хорошую политику и вернуть назад сотни миллиардов долларов. Сейчас мы, безусловно, номер один во Вселенной», — написал Трамп.

Под возвращением «сотен миллиардов долларов» он, вероятно, имел в виду так называемую «первую фазу» торговой сделки, недавно заключенную с Китаем. Ей он посвятил отдельную часть выступления в рамках форума, упомянув председателя КНР Си Цзиньпина: «Он выступает за Китай, я — за США, но тем не менее мы любим друг друга».

По условиям «первой фазы» сделки, Китай обязуется к 2022 году увеличить закупки американских товаров и услуг как минимум на 200 миллиардов долларов по сравнению с 2017 годом.

Heading to Davos, Switzerland, to meet with World and Business Leaders and bring Good Policy and additional Hundreds of Billions of Dollars back to the United States of America! We are now NUMBER ONE in the Universe, by FAR!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 января 2020 г.