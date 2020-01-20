Четвертый год подряд в рамках Всемирного Экономического Форума, который сегодня в 50-ый юбилейный раз начал работу в Давосе, будет работать Форум Caspian Week, нацеленный на популяризацию Большого Каспийского региона и привлечение в него инвестиций.

Как сообщает Report, идея создания и ежегодного проведения Форума Caspian Week была воплощена в жизнь в 2017 году компанией İntegral Petroleum SA, Швейцария, являющейся членом Всемирного Экономического Форума. На сегодняшний день были успешно проведены Форумы Caspian Week в 2017, 2018 и 2019 годах.

Основной задачей Форума Caspian Week является развитие экономических, культурных, образовательных и научных связей между Большим Каспийским Регионом (включающим в себя страны, окружающие Каспийское и Черное моря), а также привлечение инвестиций и новых технологий, в том числе и цифровых, в регион.

В этом году на Форуме будут выступать такие известные личности в политике и экономике, как бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, бывший президент парламента Швейцарии Фелипе Ломбарди, министр экономики Исламской Республики Афганистан Мустафа Мастур, бывший посол России в Германии Владимир Котенев, cоветник президента группы компаний А+А по Казахстану и Азербайджану Андреас Баумгартнер, бывший президент FIATA Бабер Бадат.

21 января запланирована сессия «Каспийский транспортный коридор в свете глобальных изменений», на которой эксперты расскажут о своём мнении касательно перспектив и решений для развития региона. На этой сессии выступит Мэтью Брайза с речью на тему «Транс-Каспийский коридор: Стратегическая надежность в эпоху нестабильности». Также в этот день будет организован круглый стол экспертов на тему «Перспективы Транс-Каспийского газопровода», на котором выступит вице-президент SOCAR Эльшад Насиров.

22 января в 10:30 будет проходить сессия «Доступ к глобальным рынкам: новые транзитные возможности для Каспийского региона», а в 19:00 того же дня на Форуме выступит премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Minval.az