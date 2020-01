Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как во вторник самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ, расположенных недалеко от Лос-Анджелеса, передает телеканал CNN.

Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон заявил, что инцидент произошел вскоре после полудня. В общей сложности речь идет о пяти начальных и одной старшей школе.

По данным телеканала, в полиции объединенного школьного округа Лос-Анджелеса заявили, что ни одному из пострадавших не потребовалась госпитализация.

BREAKING: Delta Flight 89 dumps fuel on approach to Los Angeles International Airport; fire crews are assessing dozens of children at a Cudahy elementary school pic.twitter.com/o065Mt7ICp

— BNO News (@BNONews) 14 января 2020 г.