В последние дни уходящего года партия «Сасна Црер» объявила, что она уходит в оппозицию и будет добиваться досрочных выборов. На фоне общего падения рейтинга Никола Пашиняна, которого теперь обвиняют и в популизме, и в репрессиях, это, конечно, напоминает хрестоматийное «бегство крыс с корабля». И, по законам жанра, иреванским экспертам и политологам надлежит сегодня обсуждать, почему «роман с народом» у Никола Воваевича оказался столь непродолжительным, обсуждать, какие ошибки допустил «революционный премьер-министр», есть ли у него реальные шансы переломить ситуацию и если да, то что главе правительства надлежит делать. Но иреванский «болтающий класс» ищет ответ на другой вопрос: ждет ли Армению волна террора? «Сасна Црер», напомним, создана профессиональными террористами, которые уже показали свои «боевые навыки» и в самой Армении, захватив в июле 2016 года полицейскую базу в Иреване.

А вот на этот вопрос уже ответила Служба национальной безопасности Армении. Она распространила этакую «памятку» для населения с рекомендациями, как вести себя в случае терактов. Как предупреждают иреванские «рыцари плаща и кинжала», террористы могут заложить взрывное устройство на станциях метро и железной дороги, на рынках и в магазинах, на стадионах, в ночных клубах…Признаками наличия такой «закладки» назвали бесхозные припаркованные автомобили, бесхозные чемоданы, сумки, пакеты и т.д.

Намеренно не будем озвучивать «профессиональных» вопросов к армянским спецслужбам и интересоваться, в курсе ли они, что припаркованных автомобилей без водителя предостаточно в любом крупном городе, Более того, во многих мегаполисах есть еще и подземные паркинги под офисными и жилыми комплексами. Точно так же не станем интересоваться, в курсе ли офицеры СНБ, что лучшее место для закладки взрывного устройства — это самая обычная урна, Особенно в Иреване, который буквально тонет в мусоре. Важно другое: если СНБ распространяет такое предупреждение среди населения, это значит, что уровень террористической опасности в Армении более чем высокий. Пусть даже об этом не объявлено официально, И то, что появилось это предупреждение сразу же после того, как профессиональные террористы из «Сасна Црер» объявили, что они больше не дружат с Пашиняном — вряд ли случайное совпадение. Просто в Армении в очередной раз срабатывает «закон бумеранга». В самом деле, здесь министр обороны позволяет себе открыто грозить Азербайджану, что «штурмовые группы» армянских «зинворов» устроят «хаос в глубоком тылу», а эксперты услужливо добавляют, что речь идет о диверсиях на нефтяных платформах и трубопроводах, военный лицей носит имя профессионального террориста Монте Мелконяна, в пантеоне «Ераблур» — «символические могилы» его коллег из АСАЛА…На этом фоне вряд ли стоит удивляться, что террор в Армении воспринимается как вполне допустимый метод решения проблем уже и на внутриполитическом поле. Наконец, не стоит забывать: волной терактов и политических убийств здесь сопровождается практически каждый масштабный передел власти. Так что у СНБ Армении есть все основания для нынешнего «перепуга». Словом, обещания армянских националистов «превратить Азербайджан в Ливан, а Баку в Бейрут» сбываются с точностью до наоборот, а желание устроить террористическую войну против нашей страны оборачивается волной террора в самой Армении.

Все это, конечно, внутреннее дело Армении. Но террор — слишком опасный политический процесс, чтобы его можно было удержать в границах Армении. Особенно на фоне недавней гибели в результате взрыва жилого дома на российском Северном Кавказе одного из ключевых свидетелей по делу 1 марта. И самое главное, как показывает практика, на фоне внутриполитических проблем в Армении резко возрастает риск и провокаций на линии фронта. Где рост напряженности позволит и «отвлечь» собственный политический класс от внутренних проблем, и получить карт-бланш на политические репрессии, и еще обвинить во всем Азербайджан, который, дескать, попытался «воспользоваться внутриполитическими трудностями» в многострадальной Армении.

Только вот на выходе получается очередное доказательство, что Армения просто не состоялась как самостоятельное государство. И в своем нынешнем состоянии представляет растущую опасность и для своих врагов, и для друзей. Так что эту проблему необходимо решать, и чем скорее, тем лучше, Другое дело, что вариантов решения, приятных иреванским ушам, здесь не просматривается.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az