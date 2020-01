Военные американского флота опубликовали видео сближения российского корабля с эсминцем USS Farragut (DDG-99) в северной части Аравийского моря.

«Эсминец дал пять коротких гудков — международный морской сигнал о риске столкновения — и потребовал от российского судна изменить курс в соответствии с международными правилами мореплавания», — говорится в сообщении 5-го флота ВМС США в Twitter.

Ранее американские военные назвали агрессивными действия российского корабля в Индийском океане. По их данным, 9 января судно приблизилось к эсминцу USS Farragut на опасное расстояние и отказывалось изменить курс, но затем все-таки отдалилось. В российском Минобороны версию об агрессивном сближении с американским кораблем опровергли, заявив, что именно его экипаж грубо нарушил международные правила своим маневром, решив пересечь курс российского судна.

РБК отмечает, что сближение военных судов России и США неподалеку от иранского побережья произошло на фоне усиления конфликта на Ближнем Востоке. В нему привели убийство главы элитного иранского подразделения Касема Сулеймани в результате операции США в Багдаде и ответные действия Тегерана, атаковавшего американские базы в Ираке.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) 10 января 2020 г.