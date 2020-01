Известная американская актриса и певица Роуз Макгоуэн на своей странице в Twitter извинилась перед Ираном за убийство иранского генерала Касема Сулеймани и попросила «не убивать» граждан США, пишет «Взгляд».

«Уважаемый Иран, США не уважают вашу страну, ваш флаг, ваш народ. 52 процента американцев смиренно извиняются. Мы хотим мира с вашей нацией. Мы являемся заложниками террористического режима. Мы не знаем, как убежать. Пожалуйста, не убивайте нас», — написала она.

Dear #Iran, The USA has disrespected your country, your flag, your people. 52% of us humbly apologize. We want peace with your nation. We are being held hostage by a terrorist regime. We do not know how to escape. Please do not kill us. #Soleimani pic.twitter.com/YE54CqGCdr

— rose mcgowan (@rosemcgowan) 3 января 2020 г.