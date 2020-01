В Сети появились кадры последствий удара США по багдадскому аэропорту.

Американские силы нанесли удары по нескольким целям, в том числе по автомобилям, ехавшим по трассе рядом с аэропортом. В одной из машин находился глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани. Он погиб.

Four rockets hit #BaghdadAirport, every rocket hit one target:

• The building used by the US-led Coalition.

• Military airport’s runway.

• Iraqi Counter Terrorism center

• The Airport’s outside road #Iraq pic.twitter.com/885TuregIb

January 2, 2020