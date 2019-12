Израильская компания «Имиджсат», занимающаяся спутниковой съемкой, публикует снимки большого тоннеля, строительство которого ведется сейчас в районе города Абу-Камаль в Сирии на границе с Ираком.

База под Абу-Камалем в последние недели получила широкую известность благодаря тому, что ее регулярно бомбят неизвестно чьи ВВС. Этот иранский военный городок, служащий перевалочным пунктом для Ирана на пути через Ирак в Сирию, в теории должен был использоваться и для ракетного производства, и как тренировочная база для проиракских шиитских боевиков, и как оружейный арсенал.

Однако регулярные авиаудары по этой базе нарушают все планы иранцев по созданию надежного многопрофильного плацдарма в Сирии. Несмотря на воинственные заявления в адрес Израиля, иранцы не осмеливаются предпринимать реальных действий против еврейского государства, даже в ответ на уничтожение иранских объектов в Сирии. Однако они не сдаются и пытаются отстраивать свой военный городок под Абу-Камалем невзирая на регулярные бомбардировки.

#Breaking: #ISI reveals tunnel excavation within «#ImamAli» (probably #Iran|ian) military base, #Albukamal, #Syria. The estimated tunnel’s width is 4-5 — suitable for trucks and big vehicles’ shelter, possibly for secure storage of advanced #weapon systems or sensitive elements. pic.twitter.com/8Pcy071FPH

