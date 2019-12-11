Израильская компания «Имиджсат», занимающаяся спутниковой съемкой, публикует снимки большого тоннеля, строительство которого ведется сейчас в районе города Абу-Камаль в Сирии на границе с Ираком.

База под Абу-Камалем в последние недели получила широкую известность благодаря тому, что ее регулярно бомбят неизвестно чьи ВВС. Этот иранский военный городок, служащий перевалочным пунктом для Ирана на пути через Ирак в Сирию, в теории должен был использоваться и для ракетного производства, и как тренировочная база для проиракских шиитских боевиков, и как оружейный арсенал.

Однако регулярные авиаудары по этой базе нарушают все планы иранцев по созданию надежного многопрофильного плацдарма в Сирии. Несмотря на воинственные заявления в адрес Израиля, иранцы не осмеливаются предпринимать реальных действий против еврейского государства, даже в ответ на уничтожение иранских объектов в Сирии. Однако они не сдаются и пытаются отстраивать свой военный городок под Абу-Камалем невзирая на регулярные бомбардировки.

Сейчас, судя по снимкам, сделанным со спутника, иранцы начали вместо наземных сооружений рыть подземные. Снимки зафиксировали строительство большого тоннеля в районе военного городка.

На данном этапе подземное сооружение достигает порядка 120 метров в длину. Первый спутниковый снимок намечающегося тоннеля был сделан в начале октября. Спустя несколько дней поверх места работ построили большой деревянный сарай. В то же время на другом конце тоннеля продолжили расти земляные кучи. Как полагают специалисты, тоннель уже близок к завершению и вскоре станет действующим. Предполагается, что там будут размещаться ракеты и другое оружие.

Minval.az