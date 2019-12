Российское многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов» в течение нескольких дней могло охотиться за американским авианосцем Harry Truman («Гарри Трумэн») в Средиземном море, пишет ItaMilRadar.

Отслеживающий перемещение кораблей в регионе сайт отмечает, что российское судно оснащено оборудованием для глубоководных работ, и задается вопросом о том, не использовался ли «Спасатель Демидов» для прослушивания коммуникаций.

Russian Navy SAR vessel «Spasatel Demidov» is following USS Harry Truman CSG for several days into the Mediterranea Sea.

But it’s probably just a coincidence. Or maybe not.

