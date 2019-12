29-летняя Тейлор Свифт заняла первую строчку рейтинга Forbes как самый высокооплачиваемый музыкант мира. В 2019 году ее доход от самого кассового в истории США концертного тура и продаж альбома Lover составил 185 миллионов долларов.

На втором месте расположился Канье Уэст (150 миллионов долларов), ему помог контракт с компанией Adidas, в коллаборации с которой выпустил кроссовки Yeezy.

Третью строчку рейтинга занял Эд Ширан со 110 миллионами долларов). Четвертым и пятым стали The Eagles и Элтон Джон (100 и 84 миллиона долларов соответственно).

25 ноября Тейлор Свифт стала главным музыкальным исполнителем десятилетия. Певица одержала победу сразу в шести номинациях премии American Music Awards и по общему количеству призов обогнала даже Майкла Джексона. За свою карьеру Свифт получила 29 статуэток, в то время как у Джексона их было 24. На American Music Awards артистка была удостоена наград в таких категориях, как «Лучший исполнитель», «Лучший клип» (звезду наградили за видео You Need to Calm Down), «Лучшая поп-артистка», «Лучший альбом», «Лучший взрослый артист» и «Лучший артист десятилетия».

